Pénteken indul a jegyértékesítés a portugál–magyar mérkőzésre

Fotó: MTI

Pénteken délelőtt 10 órakor indul a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott portugálok elleni, idegenbeli világbajnoki selejtezőjére.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a lisszaboni José Alvalade Stadionban október 14-én sorra kerülő összecsapásra

2500 belépőt biztosítanak a vendégszurkolók számára, ezek egységesen 8500 forintba kerülnek.

A jegyeket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, illetve a Szurkolói Klub weboldalán, valamint az iOS-en és Androidon elérhető mobilalkalmazáson keresztül lehet megvásárolni voucher formájában.

A belépőket a portugál szövetség későbbi időpontban teszi elérhetővé, azokat várhatóan közvetlenül a mérkőzés előtt, legkorábban három nappal azt megelőzően, e-mailben kapják meg a vásárlók.

Az összecsapásra kizárólag a Szurkolói Klub regisztrált tagjai vásárolhatnak jegyet, egy felhasználó egy tranzakciót hajthat végre, a tranzakció során maximum négy vouchert lehet venni.

A vb-selejtezőre szurkolói járatot indít a válogatott egyik főszponzora, a Wizz Air, amely a találkozó napján indul Budapestről és másnap reggel érkezik vissza Lisszabonból.

A magyar válogatott két mérkőzést követően egy ponttal a harmadik helyen áll csoportjában, ahonnan az első automatikusan kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt.

MTI/Felvidék.ma

