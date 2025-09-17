Home Kitekintő Oroszországgal szembeni további szankciókról egyeztetett az EB elnöke Trumppal
Kitekintő

Oroszországgal szembeni további szankciókról egyeztetett az EB elnöke Trumppal

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: TASR)

Az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozásáról egyeztetett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump amerikai elnök – erről az uniós bizottság elnöke számolt be közösségi oldalán szerda hajnalban.

Ursula von der Leyen X-bejegyzésében azt írta, megbeszélést folytatott az amerikai elnökkel arról, hogy a felek további intézkedésekkel fokozzák közös erőfeszítéseiket az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozására.

Arról tájékoztatott, hogy az Európai Bizottság hamarosan bemutatja az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett, immár 19. szankciós csomagját, amely – mint részletezte – a kriptovalutákat, a bankokat és az energiapiacot célozza meg.

Az orosz gazdaságot érintő szankciók bevezetésének fontosságát indokolva Ursula von der Leyen úgy fogalmazott: „Oroszország háborús gazdasága finanszírozza az ukrajnai vérontást, amelyet a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartanak fenn”.

Ennek felszámolása érdekében az Európai Bizottság javasolni fogja az orosz fosszilis energiaimport fokozatos kivezetésének felgyorsítását – tette hozzá bejegyzésében a brüsszeli végrehajtó testület elnöke.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Zelenszkij egyértelmű állásfoglalásra szólította fel Donald Trumpot

Szijjártó Péter: Amerika feloldja a vízummentességi korlátozásokat a...

Az EU a menekült ukrajnaiak visszatérését segítő nemzeti...

Díjátadás Budapesten a Szervátiusz Szalonban

Az SNS miatt kizárják Ficóékat az Európai Szocialisták...

Orbán Viktor: „Nem arról van szó, hogy valamit...

Magyarország nukleáris együttműködési megállapodást írt alá Kínával

Orbán Viktor: egy évtizede védjük a hazánkat és...

Giorgia Meloni: Charlie Kirk meggyilkolása mutatja meg, melyik...

Trump olajembargót sürget Oroszországgal szemben

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma