Európa legszebb ünnepi villamosa és még sok más érdekesség

Karácsony előtt Miskolc már hagyományosan varázslatos várossá változik, a csillogó fények, a forralt bor és jellegzetes karácsonyi édességek, a csodálatos dallamok minden látogatót magával ragadnak. Decemberben Miskolc ünnepi hangulatot áraszt, és ráadásul a város, valamint a környék tőlünk is könnyen elérhető.

A város legjelentősebb látványossága Európa legszebb adventi villamosa, amely idén már 14. alkalommal közlekedik és nyolcszor nyerte el az Európa legszebb karácsonyi villamosa címet.

Felszállni és utazni a villamoson annyit jelent, mintha egy mesevilág résztvevői lennénk, a pihe-puha párnák, a színes figurák, az ünnepi díszítés, a csillogás mind-mind hozzájárulnak a különleges utazás élményéhez.

Ez az élmény felejthetetlen hangulatot visz a hétköznapokba és ráadásul kényelmes utazást biztosít az egész városon keresztül.

Tőlünk is sokan látogatnak el ilyenkor a városba, hiszen könnyen elérhető, ideális egynapos kirándulásokra vagy egy hosszú hétvégére. A karácsonyi hangulat megélése mellett lehetőség van fürdőzésre is az Ellipsum termálfürdőben, vagy egy jó falatozásra a belváros éttermeiben, amelyek közül már több Michelin-csillagos minősítést ért el.

A karácsonyi villamos november 30-tól 2026 január 6-ig közlekedik.

A mesés hangulat folytatódik a közeli Lillafüreden is, ahová úgynevezett Mikulás-vonat szállítja a látogatókat. Ott a lillafüredi Mesevilág vár mindenkire, no és a Miskolci Nemzeti Színház művészei, akik zenés programokkal, interaktív fellépésekkel örvendeztetik meg az érdeklődőket.

A parkban mesebeli manókban, mesék szereplőiben gyönyörködhetnek kicsik és nagyok, és maga a Mikulás köszönti személyesen őket. A Mikulás-vonat már november 27-től szállítja az utasokat egészen december 14-ig, a Dorottya utcából indul, jegyek pedig a mikulasvonat.hu oldalon online vásárolhatók.

A miskolci állatkert külön élmény mindenkinek. December 6-7-én pecsételős játék várja a gyerekeket és személyes találkozás a Mikulással. December 27-én igazi attrakcióként megrendezik az állatok karácsonyát, amikor az állatok is megkapják ünnepi étkeiket a gyerekek jelenlétében.

A felnőttek számára bizonyára jó kikapcsolódást jelenthet az Ellipsum termálfürdőben való lubickolás, ahol mediterrán hangulat fogadja őket, vagy a miskolctapolcai bobpálya illetve a motoros pálya.

A város és a környék könnyen elérhető a Felvidékről is, a felejthetetlen élmény nem marad el a Bükk lábánál levő vidéken, akár a városban, akár a természetben barangolunk.

