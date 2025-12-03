Home Itt és Most A kormány elfogadta a nemzeti kisebbségek helyzetéről szóló 2023–2024-es jelentést
Itt és Most

A kormány elfogadta a nemzeti kisebbségek helyzetéről szóló 2023–2024-es jelentést

SZE
SZE
Horony Ákos (Fotó: Facebook)

A szlovák kormány Felsővízközön tartott kihelyezett ülésén ma jóváhagyta a nemzeti kisebbségek helyzetéről és jogainak érvényesüléséről szóló, 2023–2024-re vonatkozó jelentést – közölte Ákos Horony, a kabinet nemzeti kisebbségekért felelős megbízottja. A mostani anyag immár a kilencedik átfogó beszámoló, amely értékeli a kisebbségi jogok gyakorlati állapotát, az elért előrehaladást és a fennmaradó kihívásokat.

A dokumentum kitér a hazai és nemzetközi kötelezettségek teljesítésére, a nyelvi jogok helyzetére, az oktatásra, valamint a kisebbségek közéleti és kulturális részvételére. A jelentés szerint az elmúlt időszak több fontos változást hozott: elfogadták a 35/2023-as kormányrendeletet és a hatásköri törvény módosítását, új statútumot kapott a kormánymegbízotti hivatal és a Kisebbségi Tanács, létrejött a Nemzetiségi Kormánytanács, a vietnámi közösséget pedig hivatalosan is nemzeti kisebbségként ismerték el.

A kulturális támogatások is bővültek:

a Kisebbségi Kulturális Alap forrásai legalább 8,8 millió euróra emelkedtek. Az oktatás területén pontosabb definíciók kerültek a közoktatási törvénybe, az állami alaptanterv pedig kiegészült a nemzetiségi oktatás sajátosságaival.

A jelentés ugyanakkor több megoldatlan feladatra is felhívja a figyelmet. Szükségesnek tartja egy átfogó kisebbségi törvény elfogadását, a nyelvi jogok következetes alkalmazásának biztosítását, a kisebbségi nyelvek használatát korlátozó előírások eltávolítását, valamint a kisebbségek közéleti részvételét támogató mechanizmusok további erősítését. Javasolja továbbá a kulturális támogatások bővítését és az anyanyelvi oktatás sajátosságainak határozottabb érvényesítését.

SZE/Felvidék.ma/Sajtóközlemény

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Így menekült ki Danko a Gubíkkal való vitájából

Fico: Politikai mérlegelések nem veszélyeztethetik a szlovák-cseh kapcsolatokat

Pellegrini részt vesz az esztergomi V4-csúcstalálkozón

Okamura látogatása a cseh-szlovák kapcsolatok újraindítását jelzi

A Fórum Kisebbségkutató Intézet 2025-ös felmérése a szlovákiai...

Danko szerint Pellegrininek nincs oka arra, hogy hátat...

A lakosság 40%-a online vásárlást tervez

Ma már nem váltják le a közlekedési minisztert

A kormány új törvénnyel lépne fel a gyerekeket...

A következő napokban kiküldik az új egészségbiztosítási kártyákat

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma