A kormány elfogadta a nemzeti kisebbségek helyzetéről szóló 2023–2024-es jelentést

A szlovák kormány Felsővízközön tartott kihelyezett ülésén ma jóváhagyta a nemzeti kisebbségek helyzetéről és jogainak érvényesüléséről szóló, 2023–2024-re vonatkozó jelentést – közölte Ákos Horony, a kabinet nemzeti kisebbségekért felelős megbízottja. A mostani anyag immár a kilencedik átfogó beszámoló, amely értékeli a kisebbségi jogok gyakorlati állapotát, az elért előrehaladást és a fennmaradó kihívásokat.

A dokumentum kitér a hazai és nemzetközi kötelezettségek teljesítésére, a nyelvi jogok helyzetére, az oktatásra, valamint a kisebbségek közéleti és kulturális részvételére. A jelentés szerint az elmúlt időszak több fontos változást hozott: elfogadták a 35/2023-as kormányrendeletet és a hatásköri törvény módosítását, új statútumot kapott a kormánymegbízotti hivatal és a Kisebbségi Tanács, létrejött a Nemzetiségi Kormánytanács, a vietnámi közösséget pedig hivatalosan is nemzeti kisebbségként ismerték el.

A kulturális támogatások is bővültek:

a Kisebbségi Kulturális Alap forrásai legalább 8,8 millió euróra emelkedtek. Az oktatás területén pontosabb definíciók kerültek a közoktatási törvénybe, az állami alaptanterv pedig kiegészült a nemzetiségi oktatás sajátosságaival.

A jelentés ugyanakkor több megoldatlan feladatra is felhívja a figyelmet. Szükségesnek tartja egy átfogó kisebbségi törvény elfogadását, a nyelvi jogok következetes alkalmazásának biztosítását, a kisebbségi nyelvek használatát korlátozó előírások eltávolítását, valamint a kisebbségek közéleti részvételét támogató mechanizmusok további erősítését. Javasolja továbbá a kulturális támogatások bővítését és az anyanyelvi oktatás sajátosságainak határozottabb érvényesítését.

SZE/Felvidék.ma/Sajtóközlemény