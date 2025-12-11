Közeledik az év várhatóan leglátványosabb hullócsillagzápora

Óránként akár 150 hullócsillagot is meg lehet számolni az év várhatóan leglátványosabb hullócsillagzáporát produkáló Geminidák meteorraj érkezésével. A légköri jelenség a szombat esti órákban lesz a leglátványosabb – tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló szerdán az MTI-t.

A Geminidák fényes meteorjai látványos hullócsillagzáport ígérnek, akár városból észlelve is, idén a vékony hajnali holdsarló sem zavarja a látványukat.

A meteorraj december 4-e és 20-a között aktív, de 13-án, szombat éjszaka és 14-én, vasárnap hajnalban lehet a legtöbb hullócsillagot észlelni.

A csillaghullás egész éjszaka megfigyelhető lesz. A meteoroidok hosszú, látványos, fényes csíkokat húznak majd az égboltra.

A hullócsillagok, vagy meteorok olyan porszemcsékből és kődarabokból származnak, melyek akár egy űrhajó sebességének többszörösével száguldanak az űrben. A Földdel találkozva a felső légkörben hosszú, fényesen világító ioncsatornát hoznak létre, ezt látjuk mi hullócsillagként – olvasható a közleményben.

Mint írják, ugyan szórványos meteorok mindig láthatók, de az év egyes napjain Földünk porfelhőkkel találkozik, melyek látványos meteorrajokat, csillaghullást okoznak. A legismertebb, de nem a leggazdagabb közülük az augusztusi Perseidák.

A Geminidák ilyen szempontból igazi kakukktojás, mert a meteorraj hullócsillagai kivételes esetben nem üstökösből, hanem egy földsúroló kisbolygóból származnak.

A meteorraj szülőobjektuma az 1983-ban megtalált (3200) Phaethon, ami egy öt és fél kilométer átmérőjű földsúroló aszteroida. Különlegessége abban rejlik, hogy kisbolygó létére üstökösszerű tulajdonságokat is mutat. Pályáján a Naphoz közeledve erősen felfényesedik és csóvát ereszt, közben mintegy „kipöfögi” magából a Geminidák-meteorraj szemcséit.

A meteorraj radiánsa a Gemini (Ikrek) csillagkép Castor csillaga közelében van, az égen szétfutó hullócsillagok látszólag ebből a pontból erednek. Az Ikrek csillagkép december közepén 18 óra előtt kel, és egészen a hajnali szürkületig megfigyelhető, ahogy keletről nyugatra átvándorol az égbolton.

A közlemény szerint idén igazán könnyű lesz megtalálni, hiszen a Jupiter összetéveszthetetlen, minden csillagnál fényesebb fénypontja az Ikrek csillagkép alsó részén jár. Az Ikrek és a Jupiter már 20 óra körül 20 fokos magasságban látszik a keleti égbolton, ebbe az irányba nézve lesznek láthatók a hullócsillagok. Hajnali kettő óra tájban bárhol észlelhetőek lesznek a hullócsillagok. A közlemény szerint érdemes sokáig fennmaradni a látványért, ugyanis a legtöbb hullócsillagot vasárnap hajnalban lehet majd megfigyelni.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló erre az alkalomra külön eseménnyel is készül, melyre a weboldalán lehet jelentkezni – áll az összegzésben.

Aki sok hullócsillagot szeretne látni, annak ajánlatos minél messzebb mennie a városoktól. Érdemes olyan terepet választani, ahonnan az égbolt minél nagyobb része zavartalanul látható. A sűrű, fényes tagokból álló és lassú Geminidák azonban még városból is megfigyelhetők, ha közvetlen fényforrás nincs a közelben.

MTI/Felvidék.ma