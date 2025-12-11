Home Itt és Most Közlekedési korlátozásokkal jár Erdélyi Géza emeritus püspök pénteki temetése
SZE
SZE
Ft. Erdélyi Géza (Fotó: Szarvas László, Forrás: reformata.sk)

Rimaszombatban december 12-én tartják Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház emeritus püspöke temetését. A szertartáson több ország rangos egyházi és politikai képviselői vesznek részt, ezért a város bizonyos pontjain közlekedési korlátozásokra kell számítani. Erről Jozef Šimko polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet.

A gyászszertartás pénteken 13 órakor kezdődik a református templomban, a rimaszombati főtéren. A temetés miatt a városvezetés úgy döntött, hogy az eredetileg kétnaposra tervezett karácsonyi vásárt lerövidíti: az idén csupán csütörtökön tartják meg a főtéren.

Pénteken a temetési menet útvonalán – a templomtól egészen a városi temetőig – szakaszos útlezárások lesznek.

„Magas rangú méltóságok érkeznek Közép-Európa több országából, sőt az Egyesült Államokból is. Magyarországról is jönnek hivatalos küldöttek. A városi és az állami rendőrséggel együttműködve a menet haladásához igazítva zárjuk le az érintett utcákat. Érintett lesz többek között a Daxner, a Gorkij, a Jesenský és az Sznf utca is” – tájékoztatott Šimko.

Erdélyi Géza 1937-ben született az Ung-vidéki Abarán. Pályája során a Gömörben is szolgált, 1996 és 2008 között a szlovákiai református egyház püspöki tisztségét töltötte be. December 4-én, 89 éves korában hunyt el.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk

Kapcsolódó cikkek

