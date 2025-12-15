Home Itt és Most Döntés született a Duna Menti Múzeum új igazgatójának személyéről
Itt és Most

Döntés született a Duna Menti Múzeum új igazgatójának személyéről

SZE
duna menti muzeum komarom

A mai, idei utolsó Nyitra megyei közgyűlésen egyhangúlag megválasztották Hushegyi Jánost a komáromi Duna Menti Múzeum új igazgatójának. Erről Orosz Örs, a megye idegenforgalmi és kulturális bizottságának elnöke számolt be a közösségi hálón.

Mint ismert, Paterka Pál október végén nyújtotta be lemondását december 31-ei hatállyal, ezért a megyei testület november eleji ülésén határozatba foglalta az igazgatói tisztségre kiírt pályázatának meghirdetését a megüresedett posztra.

A megyei bizottság Hushegyi János pályázatát tartotta a legjobbnak – ezt a testület jóváhagyta és egyhangúlag megszavazta. A testületi ülésen elhangzott, hogy az új igazgató 2026. január 16-tól töltheti be a tisztséget a következő öt évben. Galo Vilmos, a múzeum történésze lesz a megbízott igazgató január első két hetében.

SZE/Felvidék.ma

