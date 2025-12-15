Magyarország kártérítési pert indít az Európai Bírósággal szemben

Magyarország keresetlevelet nyújtott be hétfőn reggel az Európai Bíróság ellen a törvényszéknek hazánkat a migráció ügyében elmarasztaló ítélete miatt – jelentette be az igazságügyi miniszter hétfőn Budapesten.

Tuzson Bence felidézte: 2020-ban született egy ítélet, amelyben Magyarországot elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, és itt kellett várakozniuk a beérkező migránsoknak. A per végén Magyarország olyan mértékű bírságot kapott, amely példátlan az EU történetében: 1 millió euró napi bírságot és 200 millió euró átalányösszeget kell fizetnie.

Mivel ez egy jogerős bírósági ítélet, Magyarország nem ezt támadja meg, hanem kártérítési pert indít.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés ugyanis kimondja, hogy amennyiben egy európai intézmény kárt okoz egy tagállamnak, azt a kárt köteles megtéríteni – jelentette ki.

Hozzátette: az Európai Bíróság több szabályt nem tartott be, több elvet nem érvényesített, amelyet ítélete során érvényesítenie kellett volna, ezzel megsértette Magyarország jogait.

Ezért Magyarország kártérítési pert nyújthat be a bírósággal szemben, így a fizetendő összeg nagy részét a bíróságnak kellene megfizetnie az Európai Unió részére, nem pedig Magyarországnak

– jelezte.

Tuzson Bence hangsúlyozta, hogy valójában nem is jogi ügyről van szó: az Európai Bíróság döntésének nem jogi, hanem ideológiai és politikai okai voltak. Brüsszel azt szeretné, hogy Magyarország engedje be a migránsokat. Ezt mi nem hagyhatjuk, nem is fogjuk hagyni, ezért indítottuk a pert – összegzett.

MTI/Felvidék.ma