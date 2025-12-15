Advent üzenete zenében és versben – ünnepi est Pozsonyvezekényen

Szarka Gyula és zenekara adott adventi koncertet Pozsonyvezekényen, a helyi kultúrházban, ahol telt ház és ünnepi hangulat fogadta az előadókat. Az est a karácsonyi ünnepkör hagyományaira, a közösségi élményre és az elcsendesedés mellett az örömre is fókuszált.

A koncert előtt Berényi József, Nagyszombat megye első alelnöke köszöntötte a közönséget. Beszédében a karácsony családközpontú üzenetét, a hagyományok megőrzésének fontosságát és a béke értékét hangsúlyozta, különösen a mai, bizonytalan európai helyzetben. Mint fogalmazott, a legnagyobb ajándék nem a tárgyi meglepetés, hanem az egymásnak adott lelki figyelem.

Zupko Tamás, Pozsonyvezekény polgármestere elmondta, a koncert Nagyszombat megye ajándékaként valósulhatott meg, és külön öröm volt a község számára, hiszen a Kossuth-díjas művész és zenekara első alkalommal lépett fel a településen. A kultúrház zsúfolásig megtelt, a műsort a közönség vastapssal jutalmazta.

Az est különlegességét az is adta, hogy több helyi és környékbeli közreműködő is színpadra lépett. Felléptek a pozsonyvezekényi kisiskola diákjai, az Alsószeli Varás Népdalkör, valamint Berényi Kristóf, aki Ady Endre Karácsony című versének előadásával tette még bensőségesebbé az ünnepi hangulatot.

A koncerten Szarka Gyula a karácsonyi ünnepkör gazdag hagyományvilágáról is beszélt, kiemelve, az advent nem csupán a várakozás és az elcsendesedés, hanem az öröm ideje is. A közönség aktívan bekapcsolódott az éneklésbe, így az est valódi közösségi ünneppé vált.

A rendezvény szervesen illeszkedett Pozsonyvezekény adventi programsorozatába, amely az ünnepi időszakban további közösségi eseményekkel folytatódik.

A képek a szerző felvételei.

NT/Felvidék.ma