Home Kitekintő Hidvéghi Balázs: 2025-ben a béke és a biztonság lett a legnagyobb érték
Kitekintő

Hidvéghi Balázs: 2025-ben a béke és a biztonság lett a legnagyobb érték

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Hidvéghi Balázs (Fotó: MTI)

Egyértelművé vált 2025-re, hogy a béke és a biztonság lett a legnagyobb érték, a magyar kormány pedig minden erejével azon dolgozik, hogy megőrizze Magyarország békéjét és biztonságát – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken Facebook-oldalán.

Hidvéghi Balázs a bejegyzésben megosztott videóban azt mondta: Európa nehéz évet zár. Az elhibázott brüsszeli döntések következményeit mindannyian érezzük: a háború, a migráció, a terrorveszély, az energiaválság és a gazdasági nehézségek határozzák meg ma az európai mindennapokat – jelezte.

Néhány év leforgása alatt megrengett minden, amit Európában korábban természetesnek gondoltunk, és ezért sajnos a brüsszeli elit viseli az elsődleges felelősséget – jelentette ki a kormánypárti politikus.

Hangsúlyozta:

a kormány mindent megtesz azért, hogy kimaradjunk a veszélyes brüsszeli döntésekből, és ne sodorjanak minket háborúba.

Nem engedjük azt sem, hogy Brüsszel a magyarokkal fizettesse meg az ukrán háború árát – tette hozzá.

Hidvéghi Balázs arról is beszélt: a kormány mindent megtesz annak érdekében is, hogy ne telepítsenek be Magyarországra migránsokat, és ne csináljanak Magyarországból is bevándorlóországot.

A brüsszeli nyomásgyakorlásnak a kormány ellenáll, és teljes erővel védi az adócsökkentéseket, a rezsicsökkentést, a biztonságos energiaellátást. Mi meg akarjuk óvni a magyar vállalkozásokat és a magyar gazdaságot a rossz brüsszeli döntések következményeitől – fogalmazott.

Biztosította a magyarokat arról, hogy a nemzeti kormány kitart háborúellenes és migrációellenes politikája mellett, „ha kell, az árral szemben is”. Kiemelte: Brüsszelben ezt pontosan tudják, ezért akarják lecserélni a nemzeti kormányt egy „brüsszeli baloldali bábkormányra”.

Ezért támogatják teljes erővel a Tisza Pártot, amely kész végrehajtani a brüsszeli elit összes megrendelését, kiszolgálják a háborús terveket, készek Magyarországot is háborúba sodorni, megszorításokat és adóemeléseket készítenek elő a családoknak, a nyugdíjasoknak és a vállalkozásoknak – mondta Hidvéghi Balázs.

Megjegyezte: a Tisza Párt hallgatna akkor is, ha brüsszeli nyomásra megindulna a migránsok betelepítése Magyarországra, és ők belemennének abba is, hogy elvágják Magyarországot az orosz energiától, veszélybe sodorva ezáltal a magyarok energiaellátását és az alacsony rezsit.

Mindezt persze tagadják, de saját magukat buktatták le, amikor elmondták, hogy most ezekről nem kell beszélni, de „a választások után majd mindent lehet” – fűzte hozzá.

Hidvéghi Balázs rámutatott: Magyarországnak még van választása, majd azt kívánta mindannyiunknak, hogy „a magyar érdeket, a békét és a biztonságot válasszuk”.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Sulyok Tamás: karácsony ünnepének fényében még jobban kirajzolódik...

Moszkva és Washington megállapodott a tárgyalások folytatásában

XIV Leó pápa: a vértanú Szent István hite...

Urbi et orbi: mindannyiunk felelőssége a béke megteremtésének...

Semjén Zsolt: harcolunk a Beneš-dekrétumok ellen

XIV. Leó pápa legalább egynapos tűzszünetet sürgetett az...

Idén is számíthattak Magyarországra az üldözött keresztények

Peszkov cáfolta, hogy Moszkva el akarná foglalni a...

Kína ideiglenes vámokat vet ki az Európai Unióból...

Több mint kétmilliárd eurót folyósítottak Ukrajnának

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma