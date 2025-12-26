Hidvéghi Balázs: 2025-ben a béke és a biztonság lett a legnagyobb érték

Egyértelművé vált 2025-re, hogy a béke és a biztonság lett a legnagyobb érték, a magyar kormány pedig minden erejével azon dolgozik, hogy megőrizze Magyarország békéjét és biztonságát – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken Facebook-oldalán.

Hidvéghi Balázs a bejegyzésben megosztott videóban azt mondta: Európa nehéz évet zár. Az elhibázott brüsszeli döntések következményeit mindannyian érezzük: a háború, a migráció, a terrorveszély, az energiaválság és a gazdasági nehézségek határozzák meg ma az európai mindennapokat – jelezte.

Néhány év leforgása alatt megrengett minden, amit Európában korábban természetesnek gondoltunk, és ezért sajnos a brüsszeli elit viseli az elsődleges felelősséget – jelentette ki a kormánypárti politikus.

Hangsúlyozta:

a kormány mindent megtesz azért, hogy kimaradjunk a veszélyes brüsszeli döntésekből, és ne sodorjanak minket háborúba.

Nem engedjük azt sem, hogy Brüsszel a magyarokkal fizettesse meg az ukrán háború árát – tette hozzá.

Hidvéghi Balázs arról is beszélt: a kormány mindent megtesz annak érdekében is, hogy ne telepítsenek be Magyarországra migránsokat, és ne csináljanak Magyarországból is bevándorlóországot.

A brüsszeli nyomásgyakorlásnak a kormány ellenáll, és teljes erővel védi az adócsökkentéseket, a rezsicsökkentést, a biztonságos energiaellátást. Mi meg akarjuk óvni a magyar vállalkozásokat és a magyar gazdaságot a rossz brüsszeli döntések következményeitől – fogalmazott.

Biztosította a magyarokat arról, hogy a nemzeti kormány kitart háborúellenes és migrációellenes politikája mellett, „ha kell, az árral szemben is”. Kiemelte: Brüsszelben ezt pontosan tudják, ezért akarják lecserélni a nemzeti kormányt egy „brüsszeli baloldali bábkormányra”.

Ezért támogatják teljes erővel a Tisza Pártot, amely kész végrehajtani a brüsszeli elit összes megrendelését, kiszolgálják a háborús terveket, készek Magyarországot is háborúba sodorni, megszorításokat és adóemeléseket készítenek elő a családoknak, a nyugdíjasoknak és a vállalkozásoknak – mondta Hidvéghi Balázs.

Megjegyezte: a Tisza Párt hallgatna akkor is, ha brüsszeli nyomásra megindulna a migránsok betelepítése Magyarországra, és ők belemennének abba is, hogy elvágják Magyarországot az orosz energiától, veszélybe sodorva ezáltal a magyarok energiaellátását és az alacsony rezsit.

Mindezt persze tagadják, de saját magukat buktatták le, amikor elmondták, hogy most ezekről nem kell beszélni, de „a választások után majd mindent lehet” – fűzte hozzá.

Hidvéghi Balázs rámutatott: Magyarországnak még van választása, majd azt kívánta mindannyiunknak, hogy „a magyar érdeket, a békét és a biztonságot válasszuk”.

MTI/Felvidék.ma