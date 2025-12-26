Nagy szükség lenne a földeken a hóra és a hidegre

A földeken nagy szükség lenne a hóra és a hidegre, de a december őszi, borongós, enyhe időt hozott és még fagy is csak mutatóban volt – írta a HungaroMet Zrt. az agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzés szerint az elmúlt napokat borongós, párás, ködös idő jellemezte, pár csepp eső, szitálás sokfelé előfordult, de számottevő mennyiség nem hullott.

A 90 napos csapadékmennyiségben továbbra is csaknem országszerte jelentős a hiány az átlagoshoz képest, csak az Északi-középhegységben esett több az ilyenkor szokásosnál.

Országos átlagban december is száraz hónap lesz: 2025-ben csak a márciusi és a novemberi csapadékösszeg haladta meg az átlagot, így az éves csapadék is nagyon kevés, 1970-től az első három között lesz a legkisebb csapadékösszegű évek között, a jelenlegi adatok szerint csak 2010-ben és 2000-ben esett kevesebb eső egész évben.

A talaj felszínhez közeli része a telítettséghez közeli állapotban van, és az ország jelentős részén a középső talajréteg vízellátottsága is kielégítő, de az Alföldön a 20-30 centiméteres szint alatt még mindig száraz a föld, a fél méternél mélyebb talajrétegbe pedig csak az északi és nyugati országrészekben jutott számottevő nedvesség.

A hőmérséklet az elmúlt egy hét során délnyugaton 2, míg keleten, északkeleten 6-7 Celsius-fokkal meghaladta az átlagot. Nagyobb területre kiterjedő fagy csak múlt szerdán és csütörtökön alakult ki, de akkor sem volt jellemző mínusz 5 fok alatti érték, az éjszakák azóta fagymentesek.

A repce és az őszi kalászosok a talajban kellő nedvességet találnak, ugyanakkor a jövő érve nézve fokozódó probléma, hogy az Alföldön a mélyebb talajrétegek továbbra is szárazak.

Itt további kiadós csapadékra, elsősorban hóra lenne szükség, de egyelőre erre nincs kilátás.

MTI/Felvidék.ma