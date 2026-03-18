Továbbra is népszerű turisztikai desztináció a Csallóköz a cseh turisták körében

Március 12–14. között rendezték meg a népszerű HOLIDAY WORLD & REGION WORLD

utazási kiállítást a cseh fővárosban, Prágában. Az eseményen 25 ország 304 kiállítója

mutatkozott be, akik a világ minden tájáról hoztak utazási inspirációkat a látogatóknak.

Szlovákia pavilonjában a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség sem hiányozhatott.

A cseh turisták hosszú ideje Szlovákia legfontosabb látogatói közé tartoznak – tavaly több mint

700 ezer vendég érkezett Csehországból az országba. A prágai kiállításon ismét nagy figyelem

irányult a folyók által körülölelt, termálfürdőkben gazdag Csallóköz régióra is.

A potenciális utazók a fürdők mellett elsősorban a természetközeli élmények és tevékenységek felé fordultak.

Népszerűek voltak a könnyebb, félnapos kerékpártúrák, vízitúrák és természetjáró

programok, de a kalandosabb, adrenalindús attrakciók is felkeltették a látogatók figyelmét.

Mivel sok csehországi látogató lakóautóval érkezik, a kempingezési lehetőségek is nagy

szerepet kaptak a beszélgetések során. Emellett a csallóközi gasztronómia és a programkínálat – például fesztiválok, regionális jelentőségű események és koncertek – sem maradhatott ki a

bemutatott kínálatból.

A Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség által működtetett turisztikai információs irodák

statisztikái szerint 2025-ben is a cseh turisták alkották a látogatók legnagyobb csoportját.

A dunaszerdahelyi TIK-ben összesen 2203 látogatót jegyeztek, közülük 1375-en turistaként

érkeztek, akiknek mintegy 79%-a Csehországból látogatott a régióba.

A nagymegyeri turisztikai információs iroda 2025 januárjában kezdte meg működését. Már az első évben 868 látogató tért be az irodába, közülük 733 turista volt – közel 87% szintén cseh nemzetiségű volt.

A somorjai turisztikai információs iroda látogatóinak összetétele némileg eltér a másik két

irodáétól. Ennek oka elsősorban az iroda elhelyezkedése, hiszen közel található a városi

rendezvényekhez, kiállításokhoz és vásárokhoz. Az irodában összesen 2973 látogatót

regisztráltak, közülük azonban mindössze 244 érkezett turistaként. A turisták 77%-a Szlovákia

valamely régiójából látogatott Somorjára.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma