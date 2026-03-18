Futni mennek

Mindenki fut valahova. Csak hát, minek ez a nagy futás? – kérdezi a Komáromba
visszatért Bagó Bertalan Jászai Mari-díjas színész, rendező, Egressy Zoltán 4×100 című
vígjátéka kapcsán. A székesfehérvári Vörösmarty Színház művészeti intendánsa, saját
bevallása szerint, még nem rendezett Egressy-darabot.
Egressy Zoltán darabja egy gyúrószobában, valamint egy stadion melegítőpályáján játszódik
napjainkban, Budapesten. A négy sprinternő, Perec (Holocsy Krisztina), Grafika (Holocsy
Katalin), Hóvirág (Jeney Luca Viktória) és Kiseszter (Kiss Szilvia) mellett két további
szereplő tűnik fel, Dali, a varázsos gyúró (Szabó Viktor) és Dzsudi néni, az edzőnő (Molnár
Xénia).
Emberi sorstöredékek, tragikus és tragikomikus történetfoszlányok villannak fel a
történet során.
Csontó András díszlete és jelmezei René Magritte belga szürrealista festőművész világát
idézik majd, a Follow the Flow zenekarból ismert Furák Péter zeneszerző, zenész egy dalt is
komponál a komáromi előadásba.
Bagó Bertalan elemeltebb előadást tervez. „Szeretném kizökkenteni az időt és a teret. A futás,
a vágyódás és az erotika kvintesszenciája lesz a zene is” – tudatta.
A 4×100 premierje április 17-én, pénteken 19 órakor kezdődik a Komáromi Jókai Színházban.
Április 10-én, pénteken délután sajtótájékoztatót tartanak az alkotók és főszereplők
részvételével a média képviselőinek.
KJSZ/Felvidék.ma