Futni mennek

Mindenki fut valahova. Csak hát, minek ez a nagy futás? – kérdezi a Komáromba

visszatért Bagó Bertalan Jászai Mari-díjas színész, rendező, Egressy Zoltán 4×100 című

vígjátéka kapcsán. A székesfehérvári Vörösmarty Színház művészeti intendánsa, saját

bevallása szerint, még nem rendezett Egressy-darabot.

Egressy Zoltán darabja egy gyúrószobában, valamint egy stadion melegítőpályáján játszódik

napjainkban, Budapesten. A négy sprinternő, Perec (Holocsy Krisztina), Grafika (Holocsy

Katalin), Hóvirág (Jeney Luca Viktória) és Kiseszter (Kiss Szilvia) mellett két további

szereplő tűnik fel, Dali, a varázsos gyúró (Szabó Viktor) és Dzsudi néni, az edzőnő (Molnár

Xénia).

Emberi sorstöredékek, tragikus és tragikomikus történetfoszlányok villannak fel a

történet során.

Csontó András díszlete és jelmezei René Magritte belga szürrealista festőművész világát

idézik majd, a Follow the Flow zenekarból ismert Furák Péter zeneszerző, zenész egy dalt is

komponál a komáromi előadásba.

Bagó Bertalan elemeltebb előadást tervez. „Szeretném kizökkenteni az időt és a teret. A futás,

a vágyódás és az erotika kvintesszenciája lesz a zene is” – tudatta.

A 4×100 premierje április 17-én, pénteken 19 órakor kezdődik a Komáromi Jókai Színházban.

Április 10-én, pénteken délután sajtótájékoztatót tartanak az alkotók és főszereplők

részvételével a média képviselőinek.

