Kizárta soraiból a kormánypárti Hlas-SD Ján Ferenčákot – erről állásfoglalásban tájékoztatott a párt. Bízik benne, hogy Ferenčák tartja magát az ígéretéhez, és továbbra is támogatni fogja a kormánykoalíciót.

„A Hlas elnöksége kizárta a pártból Ján Ferenčákot. A javaslat a párt késmárki járási szervezetétől érkezett,

mivel a tagságot Ferenčák régióbeli és országos megnyilvánulásai is nyugtalanították.

A járási szervezet javaslatát előbb a párt kerületi tanácsa vitatta meg és egyhangúlag támogatta. Az elnökség így megerősítette a regionális pártstruktúrák akaratát” – közölte a Hlas-SD.

Ján Ferenčák tavaly év végén kilépett a Hlas-SD parlamenti frakciójából, miután pártja javaslatára leváltották őt az európai ügyekért felelős parlamenti bizottság éléről. Akkor azt mondta, nincs maradása olyan közegben, ahol üldözik a bírálatai miatt, de a pártból nem lépett ki, csak a frakcióból.

Matúš Šutaj Eštok, a Hlas-SD elnöke akkor azt mondta, nem akarja kizárni Ferenčákot, mindemellett több kijelentését is bírálta.

