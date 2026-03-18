Home Itt és Most A Hlas elnöksége kizárta a pártból Ján Ferenčákot
Itt és Most

A Hlas elnöksége kizárta a pártból Ján Ferenčákot

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Ján Ferenčák (Fotó: TASR)

Kizárta soraiból a kormánypárti Hlas-SD Ján Ferenčákot – erről állásfoglalásban tájékoztatott a párt. Bízik benne, hogy Ferenčák tartja magát az ígéretéhez, és továbbra is támogatni fogja a kormánykoalíciót.

„A Hlas elnöksége kizárta a pártból Ján Ferenčákot. A javaslat a párt késmárki járási szervezetétől érkezett,

mivel a tagságot Ferenčák régióbeli és országos megnyilvánulásai is nyugtalanították.

A járási szervezet javaslatát előbb a párt kerületi tanácsa vitatta meg és egyhangúlag támogatta. Az elnökség így megerősítette a regionális pártstruktúrák akaratát” – közölte a Hlas-SD.

Ján Ferenčák tavaly év végén kilépett a Hlas-SD parlamenti frakciójából, miután pártja javaslatára leváltották őt az európai ügyekért felelős parlamenti bizottság éléről. Akkor azt mondta, nincs maradása olyan közegben, ahol üldözik a bírálatai miatt, de a pártból nem lépett ki, csak a frakcióból.

Matúš Šutaj Eštok, a Hlas-SD elnöke akkor azt mondta, nem akarja kizárni Ferenčákot, mindemellett több kijelentését is bírálta.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A kormányfő várhatóan nem támogatja az EU-csúcs Ukrajnával...

A parlament visszavonta a Bejelentővédelmi Hivatal átalakításáról szóló...

A Szlovákiai Élelmiszeripari Kamara értékelte hároméves projektjét

Fekete Irén: ez a kitüntetés nem személyes diadal,...

Gašpar ellenzéki kitalációnak tartja a leváltására tett javaslatot

Több mint 242 tonna gyógyszerhulladék került vissza a...

Rangos magyar állami kitüntetéseket adtak át Ipolyságon

Ismertetik terveiket a tárcák a pszichoaktív szerek terjedésének...

Fico bejelentette, a V4-ek szintjén lesz a benzin...

Folytatódik a parlamentben a februárban megszakított 46. ülésszak

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma