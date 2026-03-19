Szijjártó Péter: az ukránok ismét megtámadták a Magyarország földgázellátásához nélkülözhetetlen gázvezetéket

Fotó: AFP

Az ukránok most már tényleg túlmennek minden határon, most már „totális energiablokád” alá akarják vonni Magyarországot azzal, hogy 22 drónnal támadták a Török Áramlat földgázvezeték egyik kompresszorállomását Oroszország területén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy „az ukránok most már tényleg túlmennek minden határon”, hiszen az olajblokád mellett most már „totális energiablokád” alá akarják vonni Magyarországot.

„Az ukrán hadsereg 22 drónnal támadta meg a Török Áramlat gázvezeték egyik kompresszorállomását Oroszország területén. Ennek a kompresszorállomásnak a működése nélkülözhetetlen a Magyarországra irányuló földgázszállítás tekintetében” – tudatta.

„Tehát az egy dolog, hogy az ukránok olajblokád alatt tartanak minket, most már a földgázellátásunkat is lehetetlenné akarják tenni. Felszólítjuk az ukránokat, hogy ezt haladéktalanul fejezzék be” – folytatta.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy mindeközben Magyarország az egyik legfőbb forrása az Ukrajnában felhasznált földgáznak és villamos energiának.

„Fejezzék ezt be az ukránok, felszólítjuk őket, hogy haladéktalanul fejezzék be azokat a támadásokat, amelyek Magyarország energiaellátását veszélyeztetik!” – mondta.

„Tudjuk, hogy azért csinálják, hogy a Tisza Párt megnyerje a választást Magyarországon, mivel egy totális energiablokád a választás előtt az ellenzéket segíti, de felszólítjuk őket, hogy fejezzék be a beavatkozást. Meg fogjuk védeni magunkat és a választást meg fogjuk nyerni” – tette hozzá.

MTI/Felvidék.ma

Ezek is érdekelhetik

EU-csúcs – Huszonöt uniós tagállam az ukrán EU-csatlakozás...

A brüsszeli néppárti-szocialista-liberális nagykoalíció az Európai Parlamentben feláldozná...

Régi génbanki gabonafajtákat tesztelnek egy új magyar mintaprogramban

Hetekig elhúzódó harcokra számítanak Izraelben

EU-csúcs: továbbra is kérdéses az Ukrajnának szánt 90...

Új gázvezeték köti majd össze Magyarországot és Szlovéniát

Orbán Viktor: az ukrán olajblokádot a magyaroknak kell...

„A keresztények ma a világ legüldözöttebb vallási közössége”...

Elhunyt Vojcek László, a Katolikus Karitász orvosmissziójának alapítója

Nincs készség az uniós intézményekben a Beneš-dekrétumok mai...

