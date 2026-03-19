Galántán újabb elbocsátások várhatók, kihelyezett irodát nyitott a munkaügyi hivatal a Samsung telephelyén

A Samsung lépése után újabb tömeges elbocsátást regisztrált a galántai munkaügyi hivatal. Egy műanyag alkatrészeket gyártó cégnél 228 munkahely van veszélyben – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal sajtó- és kommunikációs osztálya.

A cég március 13-án jelentette be a tömeges elbocsátást. A TASR értesülései szerint ez az egyik vállalat, amely alkatrészeket szállít a Samsung galántai gyárába, ahol 2026 májusáig leállítják a termelést.

A Samsung Electronics Slovakia február végén jelentette be, hogy megszünteti a termelést a galántai televíziógyártó üzemében. A termelést fokozatosan, több szakaszban állítják le. A Galánta melletti, gányi logisztikai központ továbbra is működik.

Szerdán (március 18.) kihelyezett irodát nyitott a Samsung galántai telephelyén a munkaügyi hivatal, azzal a céllal, hogy tájékoztassa a foglalkoztatási lehetőségekről a tömeges elbocsátásban érintett dolgozókat – közölte a TASR hírügynökséggel a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal (ÚPSVaR) sajtóosztálya.

„Mivel a termelés teljes mértékben működőképes, az iroda és a cég közösen úgy döntött, hogy irodát nyit a telephelyen, a lehető legközelebb az érintett dolgozókhoz” – közölte a hivatal. Az iroda minden szerdán 10 és 12 óra között fogadja az ügyfeleket. Ha szükséges, módosítják a nyitvatartási időt.

„Intenzív tárgyalások folynak azért, hogy munkát kínáljanak a tömeges elbocsátásban érintett dolgozóknak” – tették hozzá. Február végéig összesen 3371 állásajánlat volt a Galántai járásban.

„Azoknak az alkalmazottaknak, akik kénytelenek máshol elhelyezkedni, más régiókban is kínálnak munkahelyeket” – közölték.

TASR/Felvidék.ma