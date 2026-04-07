Negyvenezer eurót fordított szociális programokra Nyitra megye

A Nyitra Megyei Önkormányzat tavaly összesen 40 ezer euró értékben nyújtott támogatást különböző szociális programokra – derül ki a megyei hivatal elemzéséből.

A dokumentum szerint a pénzügyi hozzájárulások a gyermekek szociális és jogi védelmét, valamint a szociális gondozást szolgáló intézkedésekre irányultak, emellett a családokon belüli krízishelyzetek megelőzését is célozták. A támogatások hozzájárultak a negatív társadalmi hatások mérsékléséhez és felszámolásához is.

„A forrásokat nyolc jogosult szervezet között osztották szét”

– közölte a megye.

A támogatott programok elsődleges célja a megelőző tevékenységek erősítése és a válsághelyzetbe került családok támogatása volt. Emellett kiemelt figyelmet fordítottak a pénzügyi műveltség hiányának csökkentésére, valamint a szociálpatológiai jelenségek visszaszorítására.

„Valamennyi projekt a megye területén valósult meg, és ellenőrzésen is átesett. A biztosított támogatásokból a jogosult szervezetek szakembereinek béreit és járulékait, valamint a programok anyagi feltételeit finanszírozták”

– tette hozzá a Nyitra Megyei Hivatal.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk