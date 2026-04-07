Negyvenezer eurót fordított szociális programokra Nyitra megye

BN
Fotó: SITA

A Nyitra Megyei Önkormányzat tavaly összesen 40 ezer euró értékben nyújtott támogatást különböző szociális programokra – derül ki a megyei hivatal elemzéséből.

A dokumentum szerint a pénzügyi hozzájárulások a gyermekek szociális és jogi védelmét, valamint a szociális gondozást szolgáló intézkedésekre irányultak, emellett a családokon belüli krízishelyzetek megelőzését is célozták. A támogatások hozzájárultak a negatív társadalmi hatások mérsékléséhez és felszámolásához is.

„A forrásokat nyolc jogosult szervezet között osztották szét”

– közölte a megye.

A támogatott programok elsődleges célja a megelőző tevékenységek erősítése és a válsághelyzetbe került családok támogatása volt. Emellett kiemelt figyelmet fordítottak a pénzügyi műveltség hiányának csökkentésére, valamint a szociálpatológiai jelenségek visszaszorítására.

„Valamennyi projekt a megye területén valósult meg, és ellenőrzésen is átesett. A biztosított támogatásokból a jogosult szervezetek szakembereinek béreit és járulékait, valamint a programok anyagi feltételeit finanszírozták”

– tette hozzá a Nyitra Megyei Hivatal.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

Ezek is érdekelhetik

A narancsfogoly színű Európa-bajnok

Ahol a hagyomány és a táj szépsége találkozik...

Százezrek közlekedését és kikapcsolódását szolgálják a Nagyszombat megyei...

Komárom idén is kékbe borul az autizmus világnapján

Beneš-dekrétumok, szociális átszervezés és Pro Urbe-javaslat is szóba...

Lezárták a felújítás alatt álló farnadi hidat

Új dolgozói parkolóval javítja a betegforgalom kiszolgálását az...

Nemzetközi szakképzési együttműködés indult Rimaszombatban

Megnyílt az új támogatott lakhatás Medvén

Tavaszünnep és a Felföldi Dalia Iskola vizsganapja

