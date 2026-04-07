Home Ajánló A Magyar magazin április 8-ai műsorának tartalmából
Ajánló

A Magyar magazin április 8-ai műsorának tartalmából

A Magyar magazin az STV 2-en szerdán, április 8-án, 8.06-kor jelentkezik új műsorral. A tartalomból:

Idén Trencsén is  büszkélkedhet az Európa Kulturális Fővárosa címmel; Láthatók, de nem lakhatók – tíz év után megnyitották a Betléri Andrássy-kastély vendéglakosztályait;

Femine Fortis, azaz Erős nők – a díjat immár tizenegyedszer adták át azoknak, akik tevékenységükkel kivívták a közösség megbecsülését;

Önkéntes voltam Dél-Afrikában – Gyetven Melinda fotókiállítása a Párkányi Városi Múzeumban tekinthető meg.

Két világ határán – a rimaszombati  Gömör-Kishonti Múzeum tárlata a török hódoltság időszakát mutatja be.

A műsorvezető Récsei Noémi.

Ezt követi Tomojka Tünde és Tomojka Vojtko Béla Újragondolva című filmje, amely bemutatja, hogyan próbálják közelebb hozni a hitet, a vallást a fiatalokhoz a Bodrogközben szolgáló magyar református lelkészek.

BÁ/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma