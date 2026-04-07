A Magyar magazin április 8-ai műsorának tartalmából

A Magyar magazin az STV 2-en szerdán, április 8-án, 8.06-kor jelentkezik új műsorral. A tartalomból:

Idén Trencsén is büszkélkedhet az Európa Kulturális Fővárosa címmel; Láthatók, de nem lakhatók – tíz év után megnyitották a Betléri Andrássy-kastély vendéglakosztályait;

Femine Fortis, azaz Erős nők – a díjat immár tizenegyedszer adták át azoknak, akik tevékenységükkel kivívták a közösség megbecsülését;

Önkéntes voltam Dél-Afrikában – Gyetven Melinda fotókiállítása a Párkányi Városi Múzeumban tekinthető meg.

Két világ határán – a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum tárlata a török hódoltság időszakát mutatja be.

A műsorvezető Récsei Noémi.

Ezt követi Tomojka Tünde és Tomojka Vojtko Béla Újragondolva című filmje, amely bemutatja, hogyan próbálják közelebb hozni a hitet, a vallást a fiatalokhoz a Bodrogközben szolgáló magyar református lelkészek.

