Hétfőtől kaphatók a jegyek a magyar-finn barátságos mérkőzésre
Felvidék.ma
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Hétfőtől kaphatók a jegyek a magyar labdarúgó-válogatott Finnország elleni barátságos mérkőzésére, amit június 5-én a Puskás Arénában rendeznek.

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának pénteki tájékoztatása szerint a jegyárusítás hétfőn 10 órakor kezdődik a meccsjegy.mlsz.hu internetes oldalon az MLSZ szurkolói klubjának aranyszintes tagjai számára.

Szerdán 10 órakor indul a többi klubtag elővásárlási időszaka, míg pénteken 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetők lesznek a rendelkezésre álló jegyek.

A Kazahsztán elleni edzőmeccsre – amit június 9-én Debrecenben játszanak – május 18-án kezdődik a belépők értékesítése.

MTI/Felvidék.ma

