Boldog Gizella liturgikus emléknapján imádkoztak Esterházy János boldoggá avatásáért

Május 7-én, Boldog Gizella liturgikus emléknapján ismét megtelt imádsággal az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont, ahol a hagyományos, hónap eleji szentmisét Esterházy János mielőbbi boldoggá avatásának szándékára ajánlották fel. A Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában bemutatott ünnepi liturgiát ezúttal Lépes Lóránt atya, a felvidéki Mária Rádió Mirjam igazgatója celebrálta.

A jelenlévő hívek – a kialakult hagyományhoz hűen – ezúttal is Esterházy János mielőbbi boldoggá avatásáért ajánlották fel imáikat.

A hagyományos alsóbodoki szentmisék immár több mint egy évtizede hordozzák és ápolják azt a lelki örökséget, amely a keresztény hit megélését, a magyarság megmaradását és a közép-európai népek közötti kiengesztelődést szolgálja.

Homíliájában Lépes Lóránt atya a húsvéti időszak evangéliumi üzenetére és a Szentlélek erejére irányította a hívek figyelmét.

Az atya rámutatott:

Az apostolok életében a Szentlélek kiáradása gyökeres változást hozott, hiszen a korábban félelemmel teli tanítványok bátran kiálltak Krisztus feltámadásának hirdetése mellett, még az üldöztetések és a szenvedések árnyékában is.

Mint fogalmazott, „nem tudták őket megfélemlíteni, nem tudták őket megtörni”, mert életüket teljesen átjárta a Szentlélek ereje.

Az atya hangsúlyozta, hogy

ugyanazt a Szentlelket kapták meg a keresztények is a keresztségben és a bérmálásban, amely az apostolokat vezette, s amely Esterházy János életében is különleges módon mutatkozott meg.

Kiemelte: Esterházy János nem a könnyebb utat választotta, hanem hűséges maradt közösségéhez akkor is, amikor menekülhetett volna. Ezzel kapcsolatban biblikus párhuzamot vont Krisztus szenvedésének útjával, rámutatva, hogy a Szentlélek nem a biztonság, hanem a hűség felé vezeti az embert.

Lépes Lóránt atya külön kitért Esterházy János 1942-es történelmi jelentőségű „nem” szavazatára is, amelyet a lelkiismeret győzelmeként értelmezett a félelem és a tömegpszichózis felett.

Esterházy János akkor is az igazság mellett maradt, amikor ezért súlyos következményeket kellett vállalnia

– húzta alá az atya, majd hozzátette, hogy a szenvedések és igazságtalanságok ellenére sem vált gyűlölködő emberré, hanem megőrizte belső békéjét, méltóságát és keresztényi lelkületét.

A szentbeszéd végén az atya arra emlékeztetett, hogy a Szentlélek nem könnyű életet ígér, hanem azt, hogy Krisztushoz hasonlóvá formálja az embert.

Mint fogalmazott:

„Amikor valaki a félelem helyett az igazságot választja, amikor a gyűlölet helyett megőrzi a szeretetet, ott a Szentlélek működik.”

Lóránt atya hangsúlyozta: Esterházy János életében ezért nem csupán egy politikust, hanem egy olyan embert láthatunk, aki engedte, hogy Isten vezesse életútját.

A szentmise végén ifj. Csámpai Ottó, az Esterházy János Zarándokközpont igazgatója mondott köszönetet a jelenlévő híveknek és zarándokoknak, amiért részvételükkel és közös imádságukkal emelték az ünnepi alkalom méltóságát.

Háláját fejezte ki Lépes Lóránt atyának is, amiért készséggel vállalta a hónap eleji szentmise bemutatását az Esterházy János mielőbbi boldoggá avatásáért felajánlott imaszándék keretében.

Az igazgató röviden tájékoztatta a jelenlévőket a következő, júniusi elsőszerdai szentmise időpontjáról is, amelynek főcelebránsa György Ferenc, ipolybalogi plébános atya lesz.

A szentmise zenei szolgálatát ez alkalommal is igényes és méltóságteljes módon Tigyi Miloš kántor látta el.

Az ünnepi liturgia zárásaként a hívek közösen elimádkozták az imát Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért, valamint lelki örökségének kibontakozásáért.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma