Home Kitekintő Háromnapos tűzszünetet jelentett be Trump Ukrajna és Oroszország között
Kitekintő

Háromnapos tűzszünetet jelentett be Trump Ukrajna és Oroszország között

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én (Fotó: MTI/EPA)

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken.

Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Trump közlése szerint a tűzszünet hétfőig tart.

„Reméljük, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének”

– írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán.

Az amerikai elnök internetes bejegyzésében egyben elismerését fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek azért, mert megállapodtak a fegyvernyugvásról.

Hozzátette, hogy az egyeztetések folytatódnak annak érdekében, hogy sikerüljön lezárni a – szavai szerint – második világháború óta legkomolyabb fegyveres konfliktust, és hozzátette

„ehhez minden nappal közelebb kerülünk”.

Donald Trump már a múlt héten jelezte, amikor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, hogy az orosz elnököt a harcok rövid ideig tartó felfüggesztésére kérte.

A héten az orosz kormányzat is bejelentett egy egyoldalú tűzszünetet a május 9-i moszkvai világháborús megemlékezésekkel kapcsolatosan.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Alakuló ülését tartja a parlament

A németekhez sem érkezik olaj a Barátság vezetéken

Az iráni külügyminiszter szerint felelőtlen katonai kalandokba bocsátkozik...

Ki képviselje Csehországot a NATO-csúcstalálkozón?

Von der Leyen: mindkét fél elkötelezett az EU–USA...

Barsbaracskaiak dr. Mihályik Szidor nyomában Budapesten

Nincs egyetértés az EU-USA kereskedelmi megállapodásról

Lengyelországban népszavazást kezdeményeznek az uniós klímapolitika és az...

Uniós megállapodás született a hamis szexuális képeket generáló...

Külügyi államtitkárt küld az Egyesült Államok a NATO...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma