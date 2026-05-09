Háromnapos tűzszünetet jelentett be Trump Ukrajna és Oroszország között

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken.

Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Trump közlése szerint a tűzszünet hétfőig tart.

„Reméljük, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének”

– írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán.

Az amerikai elnök internetes bejegyzésében egyben elismerését fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek azért, mert megállapodtak a fegyvernyugvásról.

Hozzátette, hogy az egyeztetések folytatódnak annak érdekében, hogy sikerüljön lezárni a – szavai szerint – második világháború óta legkomolyabb fegyveres konfliktust, és hozzátette

„ehhez minden nappal közelebb kerülünk”.

Donald Trump már a múlt héten jelezte, amikor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, hogy az orosz elnököt a harcok rövid ideig tartó felfüggesztésére kérte.

A héten az orosz kormányzat is bejelentett egy egyoldalú tűzszünetet a május 9-i moszkvai világháborús megemlékezésekkel kapcsolatosan.

MTI/Felvidék.ma