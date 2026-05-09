Május 12-én találkoznak Pozsonyban a slavkovi hármak államfői

Május 12-én találkoznak Pozsonyban a slavkovi (S3) hármak államfői, Peter Pellegrini államfő Petr Pavel cseh és Alexander Van der Bellen osztrák köztársasági elnököt fogadja.

Ez lesz a slavkovi hármak második államfői találkozója, az elsőt tavaly márciusban tartották, a csoport létrehozásának 10. évfordulóján – tájékoztatta a TASR-t az elnöki hivatal sajtóosztálya.

„A pozsonyi csúcstalálkozó május 12-én délelőtt kezdődik a dévényi várban tartott fogadással, valamint koszorúzással a Szabadság kapuja emlékműnél.

Az elnökök egy hajón tárgyalnak majd, amely a dévényi szikla alól indul, és a dunacsúni Danubiana modern művészeti múzeumnál köt ki.

„Itt kerül sor a plenáris ülésre, melyen aktuális külpolitikai témákat, a három ország együttműködését, a régió energiabiztonságát vitatják meg, és téma lesz a mesterséges intelligencia alkalmazása az oktatásban” – tette hozzá a hivatal.

A csúcstalálkozó része lesz a három ország középiskolás diákjainak találkozója is. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően mindhárom ország diákjai három-három projektet ismertetnek az innováció és az új technológiák területéről. Fejlesztéseiket az államfőknek is bemutatják.

