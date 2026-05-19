Pozsonytól Királyhelmecig: 40 iskolát ért el a felvidéki szakkollégiumok országjáró körútja

Sikeresen zárult a pozsonyi, nyitrai, komáromi és kassai szakkollégiumok közös tavaszi toborzó körútja. A közös projekt részeként 40 középiskola több mint ezer diákja ismerhette meg a szakkollégiumi életformát és a májusban induló felvételi lehetőségeket.

A nagyszabású országjárás során a szakkollégiumok képviselői 22 helyszínen személyesen, további 18 intézményben pedig információs kiadványok útján szólították meg a végzősöket. Minden iskolát két-két szakkollégista keresett fel.

A program célja a hiteles tájékoztatás volt:

A látogatásokon jelen lévő szakkollégisták saját tapasztalataikon keresztül mutatták be, hogyan válhat az egyetemi lét „gyorsítósávjává” egy önszerveződő szakmai közösség.

A CEF Alapítvány égisze alatt működő hálózat nem csupán minőségi lakhatást, hanem innovatív és minőségi képzést is kínál az egyetemi hallgatóknak.

A diákok készségfejlesztő (pl. retorika, vitakultúra) és tudásbővítő kurzusokon (pl. közgazdaságtan) vesznek részt, előadások és vitaestek során informálódhatnak a kor társadalmi és szakmai kihívásairól, miközben az önkormányzatiság elvét gyakorolva saját maguk alakítják közösségük belső életét és projektjeit.

A felvételi körút során a személyes jelenlét kulcsfontosságú volt. A diákok interaktív beszélgetéseken kaphattak választ a továbbtanulással és a karrierépítéssel kapcsolatos kérdéseikre – hangsúlyozták a szervezők. A körút során anonim kutatás is készült a fiatalok továbbtanulási szándékairól, amely segíti a felvidéki értelmiségi utánpótlás hatékonyabb támogatását.

A szakkollégiumi hálózat intézményei májusban, illetve június elején hirdetik meg a felvételi eljárásokat a következő tanévre. A jelentkezési lehetőség nyitott minden mostani és leendő egyetemista előtt, aki a diplomán túl szakmai fejlődést és stabil közösségi hátteret keres.

Pozsonyban 10 éve alakult meg a szakkollégium, a komáromi intézmény két éve nyílt meg, tavaly ősszel pedig a kassai, valamint a nyitrai szakkollégium kezdte meg működését.

A cél a személyes fejlődés biztosításán felül a leendő szlovákiai magyar értelmiség fejlesztése. A felvidéki szakkollégiumok hazai küldetésük mellett elősegítik a nemzetközi oktatói és hallgatói kapcsolatrendszer fejlesztését, valamint a határon átívelő magyar–magyar akadémiai és ifjúsági kapcsolatok fejlődését is, illetve aktívan tartják a kapcsolatot a hasonló tevékenységű hazai szlovák szervezetekkel is.

Felvételi időpontok:

Pozsony: június 1.–június 30.

Nyitra: május 15.–június 19.

Komárom: május 6.–június 21.

Kassa: május 12.–június 20.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma