Idén valamivel többet lehet keresni diákmunkával, de nagyon sok a jelentkező

Körülbelül 60 centtel magasabb órabért kaphatnak idén nyáron a diákmunkát végzők, mint tavaly, 7,30 euró az átlag. Viszont nagyon nagy a konkurencia: egy meghirdetett állásra 57-en jelentkeznek – derül ki a Profesia.sk oldal adataiból.

A napokban 482 meghirdetett hely volt az oldalon, áprilisban 650, ami a tavalyi évhez képest 6%-os csökkenés. A legtöbb ilyen hirdetés általában májusban jelenik meg.

A legtöbb ajánlat a kiskereskedelemből érkezik, továbbá az idegenforgalomból és a vendéglátásból, emellett adminisztratív munkaerőt keresnek. A leggyakrabban eladót, pincért, árufeltöltőt.

A legtöbb hirdetést üzletek teszik közzé, és átlagban 115-en jelentkeznek egy helyre.

A legmagasabb órabéreket a pénzügyi szektorban kínálják diákmunkáért, az átlagkereset itt 9,10 euró óránként. Bő 8 euró az órabér a közlekedésben és a gyártásban, az idegenforgalomban és a vendéglátásban 7,20, a kereskedelemben 6,70.

A legtöbb diákmunkát Pozsony megyében kínálják, az összes ajánlat 42%-t teszi ki. Zsolna és Nagyszombat megye következik a sorban, Trencsén megye áll a lista végén.

