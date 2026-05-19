A Magyar magazin május 20-ai ajánlója

A Magyar magazin május 20-án, szerdán 8.06 órai kezdettel jelentkezik új műsorával az STV2 tévécsatornán. A tartalomból:
Rendületlenül – harminchét éve fohászkodnak a katolikus hívek magyar főpásztorért a komáromi imanapon;
Veszélyben a kisiskolák – az oktatási tárca tervezett intézkedései a magyar tanítási nyelvű iskolák több mint ötven százalékát érintik;
Jövőre ismét Rimaszombat – közel kétszázan álltak pódiumra a Tompa Mihály Országos Verseny idei döntőjében Érsekújvárban;
Volt egyszer egy színház – befejezte negyedszázados tevékenységét a Dráfi Mátyás által alapított Teátrum Színházi Polgári Társulás.
A műsorvezető: Récsei Noémi.
Ezt követi a Porta című sorozat újabb epizódja, amely Nagyölved települést mutatja be.
