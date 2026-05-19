Home Ajánló A Magyar magazin május 20-ai ajánlója
Ajánló

A Magyar magazin május 20-ai ajánlója

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A Magyar magazin május 20-án, szerdán 8.06 órai kezdettel jelentkezik új műsorával az STV2 tévécsatornán. A tartalomból:

Rendületlenül – harminchét éve fohászkodnak a katolikus hívek magyar főpásztorért a komáromi imanapon;

Veszélyben a kisiskolák – az oktatási tárca tervezett intézkedései a magyar tanítási nyelvű iskolák több mint ötven százalékát érintik;

Jövőre ismét Rimaszombat – közel kétszázan álltak pódiumra a Tompa Mihály Országos Verseny idei döntőjében Érsekújvárban;

Volt egyszer egy színház – befejezte negyedszázados tevékenységét a Dráfi Mátyás által alapított Teátrum Színházi Polgári Társulás.

A műsorvezető: Récsei Noémi.

Ezt követi a Porta című sorozat újabb epizódja, amely Nagyölved települést mutatja be.

Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Csóti György: Salamon bácsi, a redőnyárus

Milyen lesz a jövő óvodája, iskolája?

A karantén időszakának kulturális örökségéről szól a Bagoly...

Nagy sikerrel zárult a közmédia gyerekcsatornáinak pályázata

Generációkat összekötő szövetség – a családokat ünnepli a...

A Magyar magazin május 13-ai ajánlója

A Kabóca májusi száma

„Lelkünk táján“ címmel új rovat indul a Remény...

Kincskeresés Zólyomtól Barsig a Hazajáró csapatával az M5-ön

Saját meséink, saját utcáink: Boti és Fruzsi kalandjai...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma