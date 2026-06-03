Jubileumi év Pelsőcön – közös emlékezés a múlt értékeiről és a jövő reményeiről

Ünnepi hangulat, megható találkozások és a közösség összetartozását erősítő pillanatok jellemezték a pelsőci magyar alapiskola jubileumi rendezvényét, amelyen egyszerre három jelentős évfordulóra is emlékeztek. Az intézmény fennállásának történetében kiemelkedő mérföldkövekhez érkezett. Idén 75 éve indult el Pelsőcön a magyar nyelvű állami oktatás, 35 éve vált az iskola önálló magyar tanítási nyelvű intézménnyé, valamint 11 éve viseli a pelsőci születésű költő, Dénes György nevét.

Az ünnepség nem csupán a számokról és az évfordulókról szólt, hanem azokról is, akik az elmúlt évtizedek során formálták az iskola arculatát, értékeit és közösségét. A rendezvényen jelen voltak egykori és jelenlegi pedagógusok, volt diákok, szülők, valamint a helyi és szakmai közélet képviselői.

Megnyitó beszédében Máté Eleonóra igazgatónő kiemelte, hogy az évfordulók kiváló alkalmat teremtenek a közös emlékezésre. Felidézte az iskola jeles pedagógusait, diákjait, valamint azokat a közösségi élményeket és emberi kapcsolatokat, amelyek generációkon át meghatározták az intézmény életét.

Rámutatott arra, hogy a pelsőci alapiskola több mint egy oktatási intézmény: olyan közösség, ahol generációk nőttek fel, életre szóló barátságok születtek, és ahol a gyermekek nemcsak tudást, hanem értékeket is kaptak.

Beszédében kitért arra is, hogy az iskola története valójában azoknak az embereknek a története, akik az elmúlt évtizedek során itt tanultak, tanítottak vagy más módon kötődtek az intézményhez.

Megfogalmazása szerint a múlt emlékei ma is élő örökséget jelentenek, amelyet fontos továbbadni a fiatalabb generációknak. Szólt az anyanyelvi oktatás jelentőségéről, amely immár 75 éve biztosít lehetőséget a magyar gyermekek számára a tanulásra.

Kiemelte, hogy az anyanyelven történő oktatás nemcsak tudást ad, hanem erősíti az identitást, az önbizalmat és a közösséghez való kötődést is. Végezetül rámutatott arra, hogy az iskola küldetése ma is változatlan: őrizni és továbbadni a magyar nyelvet és kultúrát, valamint olyan értékeket közvetíteni, amelyek irányt mutatnak a jövő nemzedékei számára.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Susányi Iveta polgármester is, aki történelmi kitekintéssel idézte fel az iskola elmúlt 75 évét. Beszédében szólt az intézmény létrejöttének körülményeiről, az épület történetéről, valamint azokról a korszakváltásokról, amelyek meghatározták a pelsőci magyar oktatás fejlődését.

Kiemelte, hogy az elmúlt évtizedek során pedagógusok generációi dolgoztak azon, hogy több ezer gyermek számára biztosítsák a tudás megszerzésének lehetőségét és a sikeres életkezdés alapjait.

Rámutatott, hogy az elhivatott pedagógusok áldozatos munkájának köszönhetően az iskola nemcsak tudást adott, hanem hozzájárult a tanulók identitásának megőrzéséhez és személyiségük formálásához is.

Méltatta azokat a tanítókat és tanárokat, akik az elmúlt évtizedekben a gyermekekért, a közösségért és a magyar oktatás ügyéért dolgoztak.

Beszédében a pedagógusokat a nemzet értékeinek továbbadóiként jellemezte, és annak a reményének adott hangot, hogy a pelsőci iskola nevelői a jövőben is ugyanazzal az elhivatottsággal és példamutatással szolgálják majd a következő generációkat.

A jubileumi ünnepség egyik kiemelkedő eseménye a kitüntetések átadása volt. Polgármesteri elismerésben részesült az intézmény igazgatónője, valamint több jelenlegi és egykori pedagógus, akik hosszú éveken át végzett kiemelkedő munkájukkal szolgálták az iskola és a közösség fejlődését.

Az iskola büszkeségeinek számító volt diákok közül hatan kaptak elismerést sikeres életútjukért és példamutató munkásságukért. Kitüntetésben részesült dr. Varga Georgina Henrietta, Kerepesi Igor, Rákay Róbert, dr. Tóth Henrietta, Ötvös Anna és Máté Péter. A díjazottak életpályája bizonyítja, hogy az itt megszerzett tudás, értékrend és közösségi szemlélet szilárd alapot jelenthet a későbbi sikerekhez.

Külön köszönetet mondtak a Szülői Szövetség egykori és jelenlegi vezetőinek is. Az ünnepségen hangsúlyozták, hogy a gyermekek fejlődésének egyik legfontosabb feltétele a szerető családi háttér és az iskola támogató közösségének együttműködése.

Kiemelték, hogy a magyar nyelven történő tanulás nem akadálya, hanem sok esetben előnye a sikeres érvényesülésnek, hiszen az anyanyelvi oktatás biztos alapot teremt a további tanulmányokhoz és az életben való boldoguláshoz.

A rendezvény egyik legmeghatóbb pillanata Máté Piroska nyugalmazott pedagógus köszöntése volt. Egykori tanítványai és kollégái szeretettel emlékeztek vissza munkájára, amelyet mindig a gyermekek iránti szeretet és elkötelezettség jellemzett.

A pedagógus visszaemlékezésében elmondta: pályafutásának legszebb időszaka az volt, amikor gyermekek vették körül, és nap mint nap lehetősége nyílt arra, hogy szeretetet, tudást és emberi értékeket adjon át nekik.

A rendezvény zárszavát Tamás Erzsébet, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Választmányának tagja mondta. Beszédében az iskolát egy terebélyes fához hasonlította, amely mély gyökerekkel, erős törzzsel és gazdag lombkoronával rendelkezik.

A gyökerek azok az értékek, amelyekre az intézmény épül: a tudás tisztelete, az anyanyelv szeretete, a közösség ereje és a hit abban, hogy minden gyermekben ott rejlik a kibontakozás lehetősége. A törzset azoknak az embereknek a munkája erősítette meg, akik az elmúlt hetvenöt év során vezették és építették az intézményt. Az ágak a pedagógusok, akik évről évre új hajtásokat nevelnek, tudást, hitet és emberséget adnak tanítványaiknak. A levelek pedig maguk a diákok, akik minden nemzedékkel új színt és új életet visznek a közösségbe.

Kiemelte, hogy vannak olyan levelek, amelyek már messzire sodródtak életútjuk során, mások pedig még csak most bontogatják szárnyaikat, de valamennyien ugyanannak a fának a részei. Minden egykori és jelenlegi diák bizonyítja, hogy a gondosan ápolt fa jó termést hoz, és értékei generációkon át tovább élnek. Zárógondolataiban azt kívánta, hogy a pelsőci iskola továbbra is őrizze erős gyökereit, miközben nyitott marad a jövő kihívásaira, és még sok nemzedék számára nyújtson biztos alapot a tudás, az identitás és a közösség megtartó erejének megéléséhez.

Az ünnepi műsort az iskola irodalmi szakkörének kulturális programja, valamint az intézmény diákjainak zenés-verses összeállítása gazdagította. A fiatalok színpadi jelenetek, versek, dalok és visszaemlékezések segítségével idézték fel az iskola történetét, bemutatva annak múltját, jelenét és jövőjét. Az előadás nemcsak a történelmi eseményeket elevenítette fel, hanem személyes élményeken keresztül mutatta meg, mit jelent egy közösséghez tartozni és milyen értékeket hordoz magában a pelsőci magyar iskola.

A jubileumi rendezvény méltó ünnepe volt az elmúlt 75 évnek. Egyúttal megerősítette azt a hitet is, hogy az iskola története nem ér véget a bizonyítványosztáskor. Tovább él mindazokban, akik valaha átlépték kapuját, és tovább gazdagodik azokkal a gyermekekkel, akik ma is itt tanulják meg a tudás, a közösség és az anyanyelv szeretetének értékét.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma