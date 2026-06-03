Élő hagyományok Érsekkétyen

A Felföldi Dalia Iskola nyílt edzést tartott a H-H Lovasudvarban, miközben a Csemadok Érsekkétyi Alapszervezetének jóvoltából a helyi tájházban kovászos kenyér készítésére is lehetőség nyílt, a Dalia Népfőiskola tagja, Kopecsni Mikolt vezetésével.

A Daliák vezetője Kopecsni Gábor, aki közel két évtizede kutatja néprajzi módszerekkel a népi harci testkultúrát. A népi és katonai harci testkultúra elemeit felhasználva, valamint a verseny-, edzésvezetési és gyakorlati tapasztalatokra építve alkotta meg harcművészeti iskoláját. Nem egy korszak harcmodorát képviselik, hanem átfogó jelleggel évszázadok magyar harcművészeti tudásának jellemzőit egyesítik. Az iskola tananyaga hét fő tudásterületből, azaz „rovásból” áll: szablya, íj, fokos, bot, karikás ostor, hajítófegyverek és a magyar népi birkózások.

Az „Útnak” eredő harcművészet központja egy felvidéki kis falucskában, Gömörpéterfalán található, emellett az ország számos pontján működő és most alakuló közösségekhez is lehet csatlakozni.

Az érsekkétyi csapat által szervezett nyílt edzés jó lehetőséget kínált arra, hogy az érdeklődők betekintést nyerjenek az iskola képzési rendszerébe.

A jelenlévők közvetlen tapasztalatokat szerezhettek. A nap során kipróbálták az íjászatot, a fokos- és bothasználatot, a karikás ostort, valamint a hajító technikákat is.

„Az időjárás is kedvező volt, így szinte minden eszközünkkel és fegyverünkkel tudtunk gyakorolni. Mi magunk is sok új dolgot tanultunk, miközben az érdeklődőkkel is foglalkoztunk. Örülök, hogy nagy létszámban összejöttünk. A kétyi csapat is azon lesz, hogy újra meg tudjuk majd valósítani ezt az eseményt, még több érdeklődővel” – nyilatkozta Bohák József, az érsekkétyi Dalia csapat vezetője.

„Nagy öröm volt számunkra, hogy a Felföldi Dalia Iskola nyílt edzésének otthont adhattunk. A hétvége során értékes tudással, új kapcsolatokkal és számos közös élménnyel gazdagodtunk. Jó volt látni az érdeklődők lelkesedését, a résztvevők összetartását. Köszönjük a Daliáknak és minden látogatónknak, hogy velünk töltötték ezt a tartalmas napot, várjuk a folytatást!” – fejtette ki Hajdú-Halom Júlia, a H-H Lovasudvar és Népfőiskola vezetője.

Tíz évvel ezelőtt a Csemadok helyi szervezetének vezetősége azon kezdett el dolgozni, hogy létrejöjjön és élettel teljen meg a tájház.

Ne csupán egy régi épület vagy kiállítótér legyen, hanem a helyi szokások, hagyományok és közösségi értékek élő központjává váljon, ahol az emberek személyesen is megtapasztalhatják elődeink életmódját. A kenyérsütés pontosan ilyen tevékenység. Egykor szinte minden család életének természetes része volt, ma viszont egyre kevesebben ismerik a kovászolás folyamatát és a hozzá kapcsolódó szokásokat. A tájház feladata, hogy ezeket az értékeket megőrizze és továbbadja.

Kopecsni Mikolt a Dalia Népfőiskola tagja, aki kilenc éve foglalkozik kovászos kenyér készítésével. A több éves kísérletezés után ma már örömmel osztja meg tudását és tapasztalatait másokkal is, akiket érdekel ez a tevékenység. A tájházban tizenöten vettek részt a képzésen.

„Szeretném, ha gyermekeink nemcsak hallanának a régi hagyományokról, hanem saját élményeken keresztül is megtapasztalnák azokat. Érezzék a dagasztott tészta tapintását, a kemence melegét, a frissen sült kenyér illatát és azt az örömöt, amelyet a közös munka eredménye ad. Ezért tartottuk fontosnak ezt a programot. Nem csupán egy régi mesterséget szerettünk volna bemutatni, hanem olyan élményt nyújtani, amely összeköti a generációkat. Hiszem, hogy ha ezeket az értékeket személyes tapasztalatokon keresztül adjuk tovább, akkor a hagyományaink nemcsak fennmaradnak, hanem a következő nemzedékek számára is valódi jelentéssel bírnak majd” – mondta el Molnár Tímea, a helyi Csemadok elnöke.

A szervezők elmondása szerint öröm volt látni, hogy ezek a tevékenységek összehozták az embereket és valódi közösségi élményt teremtettek. A rendezvény egyúttal megerősítette a Felföldi Dalia Iskola, a Dalia Népfőiskola, a H-H Lovasudvar és Népfőiskola, valamint a Csemadok Érsekkétyi Alapszervezetének együttműködését is, amelyet a jövőben is szeretnének folytatni.

Chovan Lilla/Felvidék.ma