Tehetséges fiatalok alkotásai az ipolysági könyvtár galériájában

Az Ipolysági Művészeti Alapiskola képzőművészeti szakának végzősei mutatkoztak be azon a tárlaton, melyet június 17-én nyitottak meg az Ipolysági Városi Könyvtár Ipoly – Ipeľ Galériájában.
Az említett szak második fokozatát az idei tanévben négy tehetséges fiatal végezte el: Kovács Lucy, Oros Laura, Folk Marek és Sečkár Dávid. Az elmúlt évek közös munkáját Czibulya Lívia és Róm Friderika, jelenleg anyasági szabadságon lévő rajztanár foglalta össze.
A galéria falaira főleg festmények, grafikák kerültek, de térbeli alkotásokat is bemutattak.
A kiállított anyagban láthatók a képzőművészeti versenyeken is sikerrel szerepelt pályaművek. Többek között a Pueri Fabri Regionális és Nemzetközi Gyermekrajzpályázat díjazott alkotásai is megtekinthetők.
A szerző felvételei
Pásztor Péter/Felvidék.ma