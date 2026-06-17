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Tehetséges fiatalok alkotásai az ipolysági könyvtár galériájában

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az Ipolysági Művészeti Alapiskola képzőművészeti szakának végzősei mutatkoztak be azon a tárlaton, melyet június 17-én nyitottak meg az Ipolysági Városi Könyvtár Ipoly – Ipeľ Galériájában.

Az említett szak második fokozatát az idei tanévben négy tehetséges fiatal végezte el: Kovács Lucy, Oros Laura, Folk Marek és Sečkár Dávid. Az elmúlt évek közös munkáját Czibulya Lívia és Róm Friderika, jelenleg anyasági szabadságon lévő rajztanár foglalta össze.

A galéria falaira főleg festmények, grafikák kerültek, de térbeli alkotásokat is bemutattak.

A kiállított anyagban láthatók a képzőművészeti versenyeken is sikerrel szerepelt pályaművek. Többek között a Pueri Fabri Regionális és Nemzetközi Gyermekrajzpályázat díjazott alkotásai is megtekinthetők.

A szerző felvételei

Pásztor Péter/Felvidék.ma

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