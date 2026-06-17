Történelmi zenei élményre készülnek Rimaszombatban

Különleges és megismételhetetlen kulturális eseménynek ad otthont a rimaszombati szabadtéri színpad 2026. szeptember 19-én, szombaton 19.00 órától. A világhírű, Magyar Örökség-díjas és hungarikumnak számító 100 Tagú Cigányzenekar olyan monumentális hangversenyzenekari felállásban lép fel, amilyenre a városban eddig még soha nem volt példa.

A rendezvényt felvezető sajtótájékoztatón Halász Attila rimaszombati városi képviselő, a Magyar Szövetség polgármester-jelöltje, Danyi Lőrinc, a zenekar képviselője, valamint Forró Krisztián, a főszervező Megbecsültek Társasága elnöke ismertették a részleteket miután helyszíni terepszemlét tartottak.

A jelenlévők hangsúlyozták, ez a szuperkoncert messze túlmutat egy hagyományos zenei estén.

Kifejtették, egy olyan közösségi és kulturális ünnepet terveznek, amely méltó módon hozza el Gömörbe a magyar cigányzene legnemesebb értékeit.

Világszínvonalú látványvilág és generációkat összekötő dallamok

A több évtizedes múltra visszatekintő, az Antarktiszon kívül minden kontinenset meghódító együttes nemcsak zeneileg, de látványban is lenyűgöző show-val készül. A produkciót modern LED-falak és különleges látványelemek teszik még emlékezetesebbé.

Halász Attila kifejtette, ez a zene képes összekötni a régiókat „Összeköti a generációkat, s egyaránt megszólítja a magyar, a szlovák és a roma közönséget” – szögezte le.

Forró Krisztián a korábbi tapasztalatokra visszatekintve elmondta, felbuzdulva azon, hogy Nyárasdon egy egész sportcsarnokot megtöltöttek ezzel a koncerttel – ahol a közönség állva tapsolt, és a meghatottságtól könnyes, mosolygós arcokat láttak –, biztosak benne, hogy ez az elementáris érzés Rimaszombatban is megismétlődik.

Danyi Lőrinc Róbert, a zenekar művészeti igazgatója a Felvidék.ma kérésére megosztotta élményeit, amikor nemrégiben a budapesti MVM Dome-ban egy monumentális, 300 tagú összművészeti projekt keretében léptek fel a Dankó nagyoperett rendezvényén.

„Ez egy hatalmas közös produkció volt a Dankó Pista nagyoperettben. Nemcsak a 100 Tagú Cigányzenekar volt jelen, hanem összesen háromszázan álltunk a színpadon, kiegészülve a magyarországi cigánymuzsikusok közösségével. Rendkívül ritka és különleges pillanat, amikor ennyi muzsikus egyszerre, együtt tud fellépni.Ez a monumentális létszám és a fellépés egy mély, történelmi emlékezésről is szólt. Dankó Pista temetését idéztük meg, akit annak idején szintén rengeteg cigányzenész kísért utolsó útjára. Az MVM Dome-ban pontosan azt a nótát játszottuk el, ami egykor a temetésén is elhangzott. Óriási projekt volt, mind a zenekar, mind a teljes muzsikustársadalom hatalmas elánnal és várakozással készült rá, a koncert hangulata pedig egyszerűen leírhatatlan volt”– nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Danyi Lőrinc.

A rimaszombati szabadtéri színpadon ebből a hihetetlen energiából és professzionalizmusból hoznak egy szeletet a nagyszabású hangversenyzenekari formációval.

Kuriózumok és meglepetések a műsorban

A kétszer 60 perces, rendkívül változatos műsorban a klasszikus zenei átiratok, a magyar nóta, az operett és a virtuóz cigányzene gyöngyszemei váltják majd egymást.

A szervezők és a zenekar ráadásul egy igazi zenei kuriózumot is elárultak:

a műsorban elhangoznak majd olyan dallamok is, amelyek kizárólag a rimaszombati közönségnek szólnak. Többek között felcsendül majd a helyiek egyik nagy kedvence, „A legszebb város, Batyi” című nóta is.

A sajtótájékoztatón egy izgalmas szakmai javaslat is elhangzott a Felvidék.ma szerkesztőjétől. Hiszen a régió szülöttje, a Gömörből (Pálfaláról) származó tehetséges kisfiú, a „kis Dankóként” vált ismertté a Dankó nagyoperettben. Így Radics Ricci is meghívást kaphat a színpadra. A zenekar vezetője nyitottan fogadta az ötletet, így az est folyamán akár egy különleges helyi együttműködésnek is tanúi lehetnek a nézők.

Felkészülten a felhőtlen szórakozásra

Mint azt Halász Attilától megtudtuk, a szervezők minden részletre kiterjedően gondoskodnak a kényelemről. A JúniusFeszteken megszokott módon bőséges frissítők, ételek és italok várják a látogatókat. A helyszínen a parkolás teljesen megoldott és könnyen hozzáférhető. A koncertet enyhe eső vagy kedvezőtlenebb időjárás esetén is megtartják, az élmény tehát nem marad el.

„Vannak koncertek, amelyek egy estére szólnak, és vannak olyanok, amelyekre évek múltán is emlékezünk. Meggyőződésünk, hogy a szeptember 19-i koncert ilyen élmény lesz”

– zárta gondolatait Forró Krisztián.

Eseményinfók és jegyértékesítés

A jegyek értékesítése már megkezdődött. Érdemes időben biztosítani a helyeket, mivel az elővételi időszakban a belépők kedvezményes áron érhetőek el.

Időpont: 2026. szeptember 19. (szombat), 19.00 óra

2026. szeptember 19. (szombat), 19.00 óra Helyszín: Rimaszombat, szabadtéri színpad (Amfiteátrum)

Rimaszombat, szabadtéri színpad (Amfiteátrum) Jegyárak: Elővételben 19,90 EUR , ezt követően a helyszínen 25,90 EUR

Elővételben , ezt követően a helyszínen Online jegyvásárlás: festicket.sk

festicket.sk Főszervező: Megbecsültek Társasága

Minden érdeklődőt szeretettel várnak egy olyan estére, amely a zene, a hagyomány és az összetartozás felejthetetlen ünnepe lesz!

HE/Felvidék.ma