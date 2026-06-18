A Szent Nétus-ereklyék rozsnyói érkezésének 190. évfordulójára emlékeztek

A Rozsnyói Egyházmegyében június 16-án emlékeztek meg Szent Nétus vértanú liturgikus ünnepéről. Az alkalomból ünnepi szentmisét mutattak be a rozsnyói Szűz Mária mennybevétele székesegyházban, amely egyben az egyházmegye alapításának 250. évfordulója alkalmából meghirdetett jubileumi év eseménysorozatához is kapcsolódott.

Az ünnepség különleges jelentőségét az adta, hogy éppen 190 évvel ezelőtt érkeztek meg Rozsnyóra a vértanú ereklyéi, amelyeket XVI. Gergely pápa ajándékozott az egyházmegyének. A szentmisét mons. Stanislav Stolárik rozsnyói megyés püspök mutatta be.

Az ereklyék adományozását annak idején Scitovszky János rozsnyói püspök – későbbi esztergomi érsek, bíboros, hercegprímás – kérte a pápától. Az ereklyéket először Rómából Pozsonyba szállították, majd 1836. június 12-én érkeztek meg Rozsnyóra.

Az ereklyék útjához egy különleges történet is kapcsolódik. A szállítás idején Scitovsky püspök a pozsonyi országgyűlésen tartózkodott, ezért az ő kérésére az Erzsébet-rendi nővérek fogadták be az ereklyéket kolostorukba. Két hónap alatt méltó öltözetet készítettek a szent számára, valamint elhelyezték abban az üvegkoporsóban, amelyet a püspök szerzett be.

Szent Nétus földi maradványai ma is ebben az üvegkoporsóban láthatók a székesegyházban, ahol a hívek nyilvánosan tiszteletüket róhatják le előtte. Száz évvel később Bubnics Mihály rozsnyói püspök külön oldalkápolnát alakíttatott ki az ereklyék számára, ahol azokat mindmáig őrzik.

Homíliájában Stolárik püspök felidézte az ereklyék történetét, és hangsúlyozta Szent Nétus hitről és Krisztushoz való hűségről tett hősies tanúságtételét. Kiemelte, hogy a római katonaként szolgáló szent vértanúhalálával tett tanúságot Jézus Krisztus mellett.

Szent Nétust a Rozsnyói Egyházmegye védőszentje, Nepomuki Szent János mellett különleges tisztelet övezi az egyházmegyében, ahol közbenjáróként fordulnak hozzá a hívek.

Az ünnepi eseményen részt vettek az Erzsébet-rendi nővérek is, akik a jelen lévő hívekkel együtt emlékeztek meg a szent Rozsnyói Egyházmegyébe érkezésének 190. évfordulójáról.

A Rozsnyói Egyházmegye fennállásának 250. jubileuma alkalmából meghirdetett szentév során Nepomuki Szent János és Szent Nétus ereklyéi végigjárják az egyházmegye plébániáit.

Az ereklyék tisztelete alkalmával a szokásos feltételek teljesítése mellett teljes búcsú nyerhető.

BN/Felvidék.ma/Tkkbs.sk