Poznaj slovenskú reč – országos forduló

Június 10–12-én került megrendezésre a Poznaj slovenskú reč nyelvi verseny országos döntője Modorban. A Selye János Gimnáziumot és járásunkat Baráth Ádám III. A osztályos diákunk képviselte Nyitra megye 2. legjobbjaként.

Szerdán délután indultunk a Ľudovít Štúr nevével fémjelzett kisvárosba, hogy Ádám kipihenten vághasson neki a csütörtökön reggel kezdődő megmérettetésnek.

A díszterem megtelt az ország legjobbjaival, kelettől nyugatig azokkal a tanulókkal, akik magabiztosan használják a szlovák nyelvet annak ellenére, hogy nem az anyanyelvük. A szlovák nyelv elsajátítása egy hosszú folyamat, szisztematikus munka áll mögötte, de már fiatal korban megmutatkozik a tehetség. Az alapiskola 3. osztályosai a legfiatalabb versenyzők, és a sort a középiskola harmadikosai zárják.

A verseny ünnepélyes megnyitóját követően a 3. kategória versenyzői három feladatban mutathatták meg nyelvtudásukat, kreativitásukat és előadói képességeiket. 14 nagyon ügyes és jól felkészült diák küzdött a pontokért, a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt. Figyelték a szókincs bőséges használatát, a kiejtést, az irodalmi nyelvhasználatot, a megalkotott történetek frappánsságát, és a személyes fellépés is sokat nyomott a latban.

A versenyzők figyelme egész délelőtt nem lankadhatott, négy órán keresztül kellett összeszedettnek maradniuk, a feladatokkal közvetlenül az ebéd előtt végeztek.

Amíg az ítészek összeültek, hogy megbeszéljék a hallottakat és döntsenek, mi megcsodálhattuk a modori kerámiamanufaktúrát. Lépésről lépésre végigkövethettük, hogyan készülnek a szebbnél szebb kerámiavázák, tányérok, dísztárgyak, melyek méltán tartoznak a szlovák kézművesség legkiválóbb alkotásai közé.

Az esti kiértékelésre kipihenten és Modor szépségeivel feltöltődve érkeztünk. Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy Ádám a remek 6. helyen végzett. A pontszámokat hallgatva kiderült, hogy itt akár fél pontok is dönthetnek a helyezésről, a diákok fej fej mellett haladva értek célba.

Köszönjük, hogy a versenyzők vállalják ezt az igényes versenyt, hogy a pedagógusok iránymutatásait megfogadva készülnek, hogy megtalálják a nyelvtanulásban és kifejezetten a szlovák nyelvben rejlő szépségeket! Gratulálunk!

Molnár Erika