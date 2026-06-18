Nyár a Rádiószínházban: krimik, kalandregények és irodalmi klasszikusok a Kossuth Rádióban

A nyár beköszöntével különösen gazdag és változatos kínálattal várja hallgatóit a Rádiószínház. Júniusban a Kossuth Rádió műsorán izgalmas irodalmi adaptációk, kalandregények, krimik és történelmi művek elevenednek meg, így a hallgatók a nyaralás, az utazás vagy akár az otthoni pihenés közben is élvezhetik a magyar és a világirodalom izgalmas történeteit.

A június végi kínálat egyik különleges darabja Vécsey Zoltán dokumentarista hangvételű műve, A Nílus magyar hősnője: Sass Flóra, amely a magyar származású felfedező és utazó rendkívüli életútját mutatja be. A háromrészes rádiójáték egy bátor, korát megelőző nő történetét tárja a hallgatók elé június 24. és 26. között, szerdától péntekig, 14 órától.

A krimik kedvelői sem maradnak izgalmak nélkül. A műsoron szerepel Lucille Fletcher: Bocsánat, téves kapcsolás című klasszikus rádiódrámája, amely a feszültségteremtés iskolapéldája. A történet egy véletlen telefonkapcsolás nyomán bontakozik ki, és máig a rádiótörténet egyik legismertebb thrillerének számít. A történet június 22-én 21 óra után várja a Kossuth Rádió hallgatóit.

Ugyancsak a bűnügyi történetek rajongóinak szól Josef Škvorecký: Borůvka felügyelő esetei című sorozata. A cseh író ironikus hangvételű detektívtörténetei egyszerre szórakoztatók és elgondolkodtatók, miközben különleges közép-európai atmoszférát teremtenek. Az adás előtt a Rádiószínház kulisszában további részleteket is megtudhatnak a műről június 25-én 21 órától.

A vasárnap esti műsorsávban a noir irodalom egyik remekműve, Raymond Chandler: A hosszú búcsú című regénye hallható. A legendás magándetektív, Philip Marlowe egyik legismertebb története nemcsak izgalmas nyomozás, hanem a barátság, a lojalitás és az árulás kérdéseit is körüljárja. A krimi klasszikusa két részletben, június 27-től hallható szombat és vasárnap 21:30-tól.

Június végén és július elején a kalandregény-rajongók számára kínál igazi csemegét a Rádiószínház, amikor Jules Verne: A tizenöt éves kapitány című műve hangzik el. A regény egy fiatal fiú küzdelmeit követi nyomon, aki váratlanul egy hajó parancsnoka lesz, és bátorságával, találékonyságával vezeti társait a veszélyekkel teli úton.

A klasszikus magyar irodalom kedvelőit Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán című regényének rádióváltozata várja június 29-től húsz részben, az esti sávban. A reformkor és a szabadságharc korának hátterében játszódó történet a magyar romantikus próza egyik legnépszerűbb alkotása, amely fordulatos cselekményével és emlékezetes alakjaival generációk kedvence.

A hajnali órákban tovább folytatódik Jókai Mór: És mégis mozog a Föld című monumentális regényének rádiófeldolgozása, míg július első hétvégéjén Bán Mór: Hunyadi-sorozatának újabb része, A förgeteg hírnöke is hallható lesz, amely a népszerű történelmi regényfolyam világába kalauzolja a hallgatókat.

A Rádiószínház műsorai mindennap hallhatók a Kossuth Rádióban, az adások pedig később is elérhetők a Médiaklikken.

MTVA/Felvidék.ma