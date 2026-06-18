Újságírók tüntettek Párizsban a mesterséges intelligencia miatt átalakuló szakmájuk védelmében

Több száz francia újságíró tüntetett csütörtökön Párizsban, hogy felhívja a figyelmet a szektor válságára az egyre jelentősebb leépítések, a tarthatatlan gazdasági modell és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos átalakulások közepette.

Kánikulai hőségben indult el a menet az AFP francia hírügynökség belvárosi székháza elől. A tüntetők egy nagy molinó mögött vonultak, amelyen az állt: „Védjük meg az információt, a demokrácia szolgálatában álló közös kincsünket”.

„Általában egy sztrájk azért van, hogy valami nagyon konkrét dolgot elérjünk, mint például egy törvény visszavonását. De ez itt most a becsületről, az értékeinkről szól. El kell mondanunk olvasóinknak, hallgatóinknak és nézőinknek, hogy a tájékoztatás veszélyben van” – idézte az AFP Julien Fleuryt, a Radio France, a francia közrádió riporterét, aki az SNJ, a legnagyobb újságírói szakszervezet főtitkára.

A menetben volt Edwy Plenel, a független oknyomozó portál, a Mediapart társalapítója is, aki elmondta: „Amikor a tájékoztatást támadják, a demokrácia veszélyben van. Ötven éve csinálom ezt a szakmát, amely még soha nem volt ennyire bizonytalan”.

A tiltakozók szerint a szektor számára számos kihívás jelent veszélyt. A hagyományos gazdasági modell válságban van, miután a fizetős hírek iránti kereslet csökken, a hirdetési bevételeket pedig elorozzák a nagy digitális platformok. Emiatt egyre több a költségcsökkentési terv, az elmúlt hónapokban sorozatosan szűntek meg a munkahelyek a sajtóban a vidéki lapoktól kezdve az országos magazinokig.

A Centre France csoport – amely mintegy 1600 embert foglalkoztat nyolc regionális napilapnál – áprilisban a hatodik csoportos leépítést jelentette be 12 éven belül. A szakszervezetek pedig attól tartanak, hogy egy másik vidéki sajtócsoportnál, az EBRA-nál, amely kilenc regionális lapot ad ki, a közeljövőben számos munkahelyet megszüntetnek.

A francia újságírók szerint az is aggodalomra ad okot, hogy a mesterséges intelligencia nagyvállalatai vonakodnak fizetni a sajtó által előállított tartalmak használatáért.

MTI/Felvidék.ma