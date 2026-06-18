88 új bérlakás és több épület felújítása várható Komáromban

Komárom városa lakáspolitikáját a meglévő lakásállomány folyamatos felújításával, az épületek energiahatékonyságának növelésével, valamint új bérlakások építésének előkészítésével folytatja. Az önkormányzat célja, hogy korszerűbb, komfortosabb és energiatakarékosabb lakhatást biztosítson a város lakóinak.

A város kizárólagos tulajdonában jelenleg 12 lakóépület áll, összesen 450 lakással. Emellett 16 további lakásban rendelkezik tulajdonrésszel olyan társasházakban, ahol kisebbségi tulajdonos. Az elmúlt években az önkormányzat két épületet alakított át városi bérlakásokká: az Őrsújfalun található ingatlant, valamint a Štefánik park melletti épületet. A lakásfejlesztések terén jelentős előrelépés a Dohány utcában tervezett 88 új városi bérlakás építése.

Felújítás a Gazda utcai lakóépületben

A város jelenlegi legfontosabb beruházása a Gazda utca 4. és 6. szám alatti lakóépület felújítása. Komárom 2025 májusában támogatási kérelmet nyújtott be az Állami Lakásfejlesztési Alaphoz (ŠFRB) a projekt hitelfinanszírozású megvalósítására.

A beruházás célja az épület energiahatékonyságának jelentős javítása. A munkálatok során hőszigetelik a homlokzati falakat és az erkélyeket, szigetelik a pincefödémet és a tetőt, új főbejáratokat alakítanak ki, cserélik az erkélykorlátokat és az elválasztó paneleket, valamint korszerűsítik a külső nyílászárókat.

A beruházás összköltsége 378 071,40 euró. Ebből 48 636,70 eurót az erkélyek szerkezeti hibáinak megszüntetésére, 329 434,70 eurót pedig a hőszigetelési munkákra fordítanak. A projektet 309 470 euró ŠFRB-hitelből és 68 601,40 euró saját önkormányzati forrásból finanszírozzák. A kivitelezés 2026 májusában kezdődött, a munkák befejezése hat hónapon belül várható.

További két nagy volumenű felújítás előkészítése

A város két további lakóépület átfogó korszerűsítését is előkészíti: a Gazda utca 8–10. és az Ispotály utca 12–14. szám alatti épületekét. Mindkét esetben az energiafogyasztás csökkentése és a műszaki állapot javítása a fő cél.

A tervek szerint hőszigetelik a homlokzati falakat, a tetőt és a pincefödémet, új főbejáratokat alakítanak ki, cserélik az erkélykorlátokat és az elválasztó paneleket, valamint korszerűsítik az összes külső nyílászárót. Emellett új járdaszegélyt és esővíz-elvezető sávot építenek, és biztosítják az akadálymentes megközelítést.

Külön figyelmet fordítanak a mozgáskorlátozott lakók igényeire: az Ispotály utcai épület egyik bejáratánál rámpát, a másiknál emelőberendezést építenek ki. A Gazda utcai épület felújításának becsült költsége 624 061,04 euró, az Ispotály utcaié pedig 638 760,65 euró.

Folytatódik a Klapka György utcai lakóépület korszerűsítése

Jelenleg a Klapka utca 10–14. szám alatti lakóépület felújítása is zajlik. A beruházás keretében 33 lakásban cserélik ki az ablakokat. A kivitelezés 2026 júliusának végére fejeződik be.

A 125 627,63 euró értékű beruházás javítja az épület hőszigetelő képességét, a lakók komfortérzetét és csökkenti az energiafogyasztást.

Hosszú távú lakásfejlesztési stratégia

Ezekkel a beruházásokkal Komárom folytatja a városi lakásállomány tervszerű megújítását. A felújítások nemcsak magasabb színvonalú lakhatást biztosítanak a bérlőknek, hanem jelentős energiamegtakarítással és környezetvédelmi előnyökkel is járnak.

Az önkormányzat a meglévő lakások felújítása mellett új bérlakások építésével is igyekszik reagálni a megfizethető lakhatás iránti növekvő igényre. A felújítások, az energiahatékonysági intézkedések és az új lakások építése együttesen fontos lépés egy korszerűbb, fenntarthatóbb és élhetőbb lakókörnyezet kialakítása felé Komáromban.

SZE/Felvidék.ma/KVH