Szlovákia és Magyarország államadóssága továbbra is jóval az uniós átlag alatt mozog

Az Eurostat legfrissebb, 2025. májusi adatai szerint Szlovákia bruttó államadóssága a GDP 61,4 százalékát tette ki. Ezzel az eredménnyel az ország jelentősen az Európai Unió 81,7 százalékos átlagos adósságszintje alatt marad.

A közzétett adatok alapján az Európai Unió legeladósodottabb tagállamai közé Görögország (146%), Olaszország (137%), Franciaország (116%), Belgium (108%) és Spanyolország (101%) tartozik.

Szlovákia a rangsor kedvezőbb, alsóbb részében helyezkedik el: a 61,4 százalékos adósságrátájával a 13. helyen szerepel az európai összehasonlításban.

Hogyan állnak a szomszédok?

A régiós és a környező országok mutatóit vizsgálva látható, hogy a szomszédos Magyarország adóssága a GDP 75 százalékára rúg, Ausztriáé 82 százalék, míg Európa legnagyobb gazdasága, Németország 64 százalékos rátával zárt.

Megerősített pozícióként és pozitív visszajelzésként értékelhető, hogy a Moody’s hitelminősítő nemrégiben megerősítette Szlovákia A3-as besorolását, méghozzá stabil kilátással.

A nemzetközi hitelminősítő az értékelésében külön kiemelte az ország stabil adósságszolgálati képességét, a gazdaságban rejlő növekedési potenciált, valamint a közadósság abszolút kezelhető szintjét.

A felelős költségvetési gazdálkodás a szakértők szerint továbbra is kulcsfontosságú az ország gazdasági stabilitásának megőrzése, a befektetői bizalom erősítése, valamint a további fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása szempontjából.

GDP-arányos államadósság-ráták az EU-ban (2025)

Ország Államadósság a GDP százalékában Görögország 146% Olaszország 137% Franciaország 116% Belgium 108% Spanyolország 101% Portugália 90% Finnország 89% Ausztria 82% EU-átlag 81,7% Magyarország 75% Szlovénia 66% Németország 64% Ciprus 63% Szlovákia 61,4%

Szlovák Kormányhivatal FB/Felvidék.ma