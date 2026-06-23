Szlovákia és Magyarország államadóssága továbbra is jóval az uniós átlag alatt mozog

Az Eurostat legfrissebb, 2025. májusi adatai szerint Szlovákia bruttó államadóssága a GDP 61,4 százalékát tette ki. Ezzel az eredménnyel az ország jelentősen az Európai Unió 81,7 százalékos átlagos adósságszintje alatt marad.
A közzétett adatok alapján az Európai Unió legeladósodottabb tagállamai közé Görögország (146%), Olaszország (137%), Franciaország (116%), Belgium (108%) és Spanyolország (101%) tartozik.
Szlovákia a rangsor kedvezőbb, alsóbb részében helyezkedik el: a 61,4 százalékos adósságrátájával a 13. helyen szerepel az európai összehasonlításban.
Hogyan állnak a szomszédok?
A régiós és a környező országok mutatóit vizsgálva látható, hogy a szomszédos Magyarország adóssága a GDP 75 százalékára rúg, Ausztriáé 82 százalék, míg Európa legnagyobb gazdasága, Németország 64 százalékos rátával zárt.
Megerősített pozícióként és pozitív visszajelzésként értékelhető, hogy a Moody’s hitelminősítő nemrégiben megerősítette Szlovákia A3-as besorolását, méghozzá stabil kilátással.
A nemzetközi hitelminősítő az értékelésében külön kiemelte az ország stabil adósságszolgálati képességét, a gazdaságban rejlő növekedési potenciált, valamint a közadósság abszolút kezelhető szintjét.
A felelős költségvetési gazdálkodás a szakértők szerint továbbra is kulcsfontosságú az ország gazdasági stabilitásának megőrzése, a befektetői bizalom erősítése, valamint a további fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása szempontjából.
GDP-arányos államadósság-ráták az EU-ban (2025)
|Ország
|Államadósság a GDP százalékában
|Görögország
|146%
|Olaszország
|137%
|Franciaország
|116%
|Belgium
|108%
|Spanyolország
|101%
|Portugália
|90%
|Finnország
|89%
|Ausztria
|82%
|EU-átlag
|81,7%
|Magyarország
|75%
|Szlovénia
|66%
|Németország
|64%
|Ciprus
|63%
|Szlovákia
|61,4%
Szlovák Kormányhivatal FB/Felvidék.ma