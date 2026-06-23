Autók Panamába, élelmiszer Szlovákiába – új alapokra helyezik a kétoldalú kapcsolatokat

Szlovákia külügy- és európai ügyekért felelős minisztere, Juraj Blanár hétfőn Panamában megnyitotta a szlovák–panamai üzleti fórumot, amelyen mindkét ország vállalatainak és közszférájának képviselői részt vettek. A hírről a Szlovák Köztársaság Külügyi és Európai Ügyek Minisztériumának kommunikációs osztálya tájékoztatta a TASR hírügynökséget.

Blanár miniszter az eseményen elmondta, hogy a szlovák diplomácia új alapokat teremt a két ország gazdasági kapcsolatainak fejlesztéséhez.

Elsődleges céljuk, hogy segítsék a szlovák vállalatok megjelenését Latin-Amerika ígéretes piacain. Hozzátette, hogy Panama stratégiai jelentőségű piac Szlovákia számára, és egyben kapuként is szolgálhat a térség további államai felé.

Autóipari export és zöld technológiák

Az üzleti fórumon tizenkét olyan szlovák vállalat vett részt, amelyek az építőipar, az energetika, a digitális és információs technológiák, a zöld megoldások, a hulladékgazdálkodás, a vízgazdálkodás, valamint a tanácsadói szolgáltatások területén tevékenykednek.

A minisztérium tájékoztatása szerint a Szlovákia és Panama közötti kereskedelmi forgalom éves szinten hét és tízmillió euró között mozog.

Szlovákia elsősorban az autóipar termékeit exportálja a közép-amerikai országba, míg az onnan érkező import főként élelmiszeripari árucikkekből áll.

Együttműködési megállapodás és pozsonyi látogatás

Blanár közölte, hogy a panamai külügyminiszterrel, Javier Martínez-Acha Vásquezzel folytatott tárgyalása során mindkét fél egyetértett a kereskedelmi és befektetési együttműködés erősítésének szükségességében.

A panamai diplomácia vezetője egyúttal jelezte, hogy még az idén egy üzleti delegáció élén Pozsonyba látogat.

A hivatalos látogatás során Szlovákia és Panama együttműködési memorandumot is aláírt a két tárca között. A dokumentum célja, hogy hivatalos keretet biztosítson a rendszeres politikai konzultációkhoz, valamint elősegítse a gazdasági kapcsolatok fejlődését.

Fókuszban a globális Dél és az ENSZ-pályázat

A szlovák tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a gazdasági diplomácia fejlesztése és a globális Dél országaival való kapcsolatok erősítése a szlovák külpolitika kiemelt prioritásai közé tartozik.

Kiemelte a Panama-csatorna jelentőségét is, amely a világkereskedelem mintegy 5–6 százalékát bonyolítja le, és jelentősen lerövidíti a tengeri kereskedelmi útvonalakat.

A szlovák diplomácia vezetője Panamában részt vesz az Amerikai Államok Szervezetének 56. közgyűlésén is, továbbá kétoldalú tárgyalásokat folytat a régió több országának képviselőivel. A megbeszélések egyik kulcstémája Szlovákia ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagságára benyújtott pályázatának támogatása lesz.

tasr/Felvidék.ma