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Eurostat: 2025-re 37,5 évre nőtt a munkával töltött évek száma az EU-ban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Eurostat

Az Eurostat adatai szerint 2025-re 37 és fél évre nőtt a munkával töltött évek száma az EU-ban, tehát a 15 évnél idősebbek várhatóan ennyi aktív évet töltenek el a munkaerőpiacon. A 2024-es 37,2 évhez képest ez féléves emelkedés volt, 2016-tól számítva pedig 2,3 év az emelkedés – tájékoztatott a TASR. Az egyes tagállamok között azonban nagyok az eltérések: hét országban 40 évnél is többet dolgoznak. Ezek Hollandia (44 év), Svédország (43,4), Dánia (42,6), Észtország (41,5), Írország (40,7), Németország (40,2) és Finnország (40,1).

A lista másik végén van Románia (32,7 év), Olaszország (33), Bulgária (34,6) és Horvátország (35).

Az Eurostat adatai szerint Szlovákia kicsivel az EU átlaga alatt van, nagyjából 36 évet dolgoznak az emberek.

A 2025-ös uniós adatok szerint a férfiak átlagban 39,5 évet dolgoznak. A legtöbbet Hollandiában (45,9 év), Svédországban és Dániában (44,5), valamint Írországban (43,4). A munkával eltöltött évek várható hossza a férfiaknál Bulgáriában a legrövidebb (35,9 év), majd Románia (36) és Horvátország (36,3) következik. Szlovákiban ez kerek 37 év. A nőknél az uniós átlag 35,4 év, a leghosszabb Svédországban (42,3), Hollandiában (41,9) és Észtországban (41,8). A legrövidebb viszont Olaszországban (28,4), Romániában (29,1) és Görögországban (31,8). Szlovákiában 34 év.

Felvidék.ma/TASR

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