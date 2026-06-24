29 országból közel 20 ezer magyar fiatal kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség 30 nyári táborába és rendezvényébe

Június 25-én kezdetét veszik a Rákóczi Szövetség nyári nagy táborai Sátoraljaújhelyen, a Várhegy nyergében található Rákóczi Táborban, amely mára a magyar fiatalok egyik legjelentősebb találkozási pontjává vált. A nyári rendezvénysorozat az I. Összmagyar Középiskolás Táborral indul, ahová 900 diák érkezik.

A Szövetség 30 nyári tábora és rendezvénye közel 20 ezer fiatal számára nyújt lehetőséget a részvételre. A diákok Magyarországról, a Kárpát-medence országaiból, valamint további 24 országból érkeznek. A fiatalok közös nevezője a magyar nyelvhez, kultúrához és közösséghez való kötődés.

A Rákóczi Szövetségnek meggyőződése, hogy

a fiatalok találkozásai, az együtt megélt élmények és a táborokban születő barátságok hosszú távú befektetést jelentenek.

Nemcsak a részt vevő diákok személyes fejlődését szolgálják, hanem hozzájárulnak a magyar közösségek összetartozásának erősítéséhez és jövőjének építéséhez is.

A nyári programsorozatban az általános iskolásoknak, a középiskolásoknak, az egyetemistáknak és a pedagógusoknak szóló tematikus táborok egyaránt helyet kapnak. A rendezvények között megtalálható a lengyel–magyar diáktábor, az izraeli magyar kötődésű fiatalok tábora, valamint a nyár végén a háború által érintett ukrán diákok számára szervezett tábor is.

A Rákóczi Szövetség

hálás a szülőknek, köszönettel tartozik annak a sok száz tanárnak, akik megszervezték a táborozókat, azoknak az egyetemista fiataloknak, akik segítenek megvalósítani a táborokat és nem utolsó sorban támogatóinak, köztük az adófizetőknek és minden jó szándékú embernek.

A nyári táborok menetrendje itt érhető el.

Az I. Összmagyar Középiskolás Tábor ünnepélyes megnyitójára június 25-én, csütörtökön 18 órakor kerül sor. A részletes program itt érhető el.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma