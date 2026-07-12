Negyedik hellyel mutatkozott be az OK kategóriában a gokartos Nagy Roland 

Remek teljesítményt nyújtott pályafutása első OK kategóriában teljesített versenyhétvégéjén Nagy Roland, az Aston Martin Aramco Forma-1-es versenyzőakadémiájának galántai születésű magyar gokartosa, aki a WSK európai versenysorozatának cremonai állomásán negyedikként végzett.

A spanyol DPK Racing gokartcsapatában versenyző 13 éves tehetség néhány héttel ezelőtt a közösségi oldalain jelentette be, hogy egy géposztállyal feljebb folytatja gokartos pályafutását, és már a mostani idény közben fellép az OK kategóriába.

Roland így a héten mutatkozott be a nagyobb géposztályban és Cremonában azonnal nagyszerűen versenyzett, az időmérő edzésen az ötödik időt érte el, majd karrierje első OK-előfutamában negyedikként végzett, igaz, utólag egy büntetés miatt hivatalosan hatodik lett.

„Szuper volt a tempónk és végig nagyon közel voltam az előttem lévőkhöz. A büntetés miatt sajnos hiába értem célba negyedikként, végül hatodik lettem, de úgy érzem, elsőre ez is egy kiváló eredmény” – mondta a felvidéki Galántán született versenyző, aki aztán a harmadik előfutamban még jobb teljesítményt nyújtott és harmadikként végzett.

Az elődöntőben Nagy Roland a második sorból rajtolhatott, a szerencse azonban ezúttal nem állt mellette, az egyik riválisa kiforgatta őt, ennek következtében az összesített eredménysorban hatodikként végzett, és ebből a pozícióból kellett rajtolnia a fináléban.

A döntőben aztán a magyar versenyzőnek sikerült feltennie a koronát a bemutatkozó hétvégéjén nyújtott teljesítményére, két helyet javított a futamon, így negyedikként ért célba és csak kicsivel maradt le a dobogóról.

„Nagyon jó hétvégénk volt, végig gyorsak voltunk és nagyon jól érzem magam ebben az új gokartban. Nagyszerű első versenyhétvégét zártunk az új kategóriában” – értékelt Roland, akinek sportszakmai pályafutását az idei évtől már a kétszeres Forma-1-es világbajnok Fernando Alonso cége, az A14 Management egyengeti.

Április elején jelentették be, hogy a magyar gokartos csatlakozott az Aston Martin Armaco Forma-1-es csapatának versenyzőakadémiájához, ahol a DPK Racinggel és az A14 Managementtel szorosan együttműködve segítik Nagy Roland pályafutását sportszakmai és minden más szempontból is.

A fiatal versenyző a tavalyi évhez hasonlóan idén is részt vesz a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által szervezett világ- és Európa-bajnokságon, az egyéb nemzetközi viadalokat szervező WSK eseményein, illetve a Champions of the Future versenysorozat fordulóin is.