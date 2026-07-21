Három határon átnyúló egészségügyi projektben vesz részt az AGEL

Az AGEL szlovákiai kórházai három olyan határon átnyúló projektben vesznek részt, amelyek a Szlovákia és Magyarország közötti egészségügyi együttműködés fejlesztését szolgálják.

A kezdeményezések célja a szlovák és magyar egészségügyi intézmények közötti együttműködés erősítése, valamint a határ menti régiókban élő betegek számára a szakorvosi ellátások jobb hozzáférhetőségének biztosítása.

A sikeres projektek az AGEL egészségügyi intézményeinek szakmai csapatai és magyarországi partnerkórházaik együttműködésének köszönhetően jöttek létre. A kezdeményezések olyan területekre összpontosítanak, ahol a koordinált határon átnyúló együttműködés révén a betegek gyorsabban juthatnak hozzá a szükséges diagnosztikai vizsgálatokhoz, kezelésekhez és rehabilitációhoz.

„Mindegyik támogatott projekt konkrét regionális igényekre reagál, és egyben azt is megmutatja, hogy az egészségügy a betegek érdekében hatékonyan képes átlépni az országhatárokat. Célunk olyan partnerségek kialakítása, amelyek hosszú távú, rendszerszintű megoldásokat eredményeznek” – mondta Mgr. Andrej Šlosár, MPH, MBA, az AGEL támogatási projektekért felelős osztályának igazgatója.

Határon átnyúló traumatológiai és rehabilitációs ellátás

A jóváhagyott projektek egyike a AGEL Lévai Kórház, a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és a párkányi Hospitale együttműködésében valósul meg.

A partnerek közösen egy integrált traumatológiai és rehabilitációs ellátási modellt alakítanak ki a Hont és Nógrád térség számára.

A projekt javíthatja a balesetet szenvedett betegek – elsősorban az idősek – ellátásának szervezését. Indokolt esetekben az akut traumatológiai kezelést Balassagyarmaton, míg a későbbi rehabilitációt a szlovákiai oldalon biztosítanák.

„Egy ilyen együttműködési modell lehetővé teszi, hogy a betegek a lehető legrövidebb időn belül megkapják a szükséges egészségügyi ellátást, függetlenül attól, hogy melyik oldalon húzódik az országhatár. A kezelés és a rehabilitáció folyamatossága a projekt egyik legfontosabb előnye” – tette hozzá Andrej Šlosár.

Új betegutakat tesztelnek Komárom és Esztergom között

A második támogatott projekt az AGEL Komáromi Kórház és az esztergomi Vaszary Kolos Kórház együttműködésére épül.

A kezdeményezés célja új, határon átnyúló betegutak tesztelése, amelyek javíthatják bizonyos egészségügyi szolgáltatások elérhetőségét.

A projekt keretében a magyarországi betegek igénybe vehetik a komáromi kórház szülészeti és onkológiai ellátását. Ezzel párhuzamosan a szlovákiai betegek számára bővülhet a szemészeti beavatkozásokhoz való hozzáférés, míg a sugárterápián átesett páciensek Esztergomban utókezelésként hiperbárikus terápiában részesülhetnek.

Modern ultrahangos technológiával javítanák a szív-érrendszeri betegségek felismerését

Támogatást kapott a CARDIO-CROSS elnevezésű projekt is, amelyet az AGEL Kassa-Sacca Egyetemi Kórház, a Kardiocentrum AGEL Kassa-Sacca és a miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház közösen valósít meg.

A projekt célja egy olyan közös, korai diagnosztikai rendszer kialakítása, amely korszerű ultrahangos technológiák alkalmazására épül. A kezdeményezés révén a szív- és érrendszeri betegségeket már korábbi szakaszban felismerhetik, ezáltal pedig javulhat a szakorvosi diagnosztika hozzáférhetősége a határ menti térségekben.

„Ezek a projektek nem csupán beruházásokról szólnak, hanem mindenekelőtt a szakmai kapacitások összekapcsolásáról, a tapasztalatok megosztásáról és új együttműködési modellek kialakításáról. Bízunk benne, hogy az eredmény magasabb színvonalú egészségügyi szolgáltatás és jobb betegellátás lesz a szlovák–magyar határ mindkét oldalán” – zárta gondolatait Andrej Šlosár.

A projektek megvalósítása tovább erősítheti a határon átnyúló együttműködést az egészségügyi intézmények között, elősegítheti a szakmai tapasztalatok cseréjét, és új ellátási módszerek kialakításához járulhat hozzá. Ezek a kezdeményezések hosszú távon a betegek és mindkét ország egészségügyi rendszere számára is kedvező eredményeket hozhatnak.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma