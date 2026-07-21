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Žilinka két ügyészi óvást nyújtott be tétlenség miatt a belügyminisztériumnak

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

Maroš Žilinka főügyész kedden két ügyészi óvást nyújtott be a belügyminisztériummal szemben.

A lépés oka a tárca tétlensége: a minisztérium ugyanis nem bírálta el törvényes határidőn belül azokat a kérelmeket, amelyekben azonos nemű párok kérték Ausztriában kötött házasságuk bejegyzését a külföldön történt anyakönyvi események külön anyakönyvébe. Žilinka a közösségi oldalán tájékoztatott erről.

A belügyminisztérium azzal reagált: amint megkapja, áttanulmányozza az óvásokat. „Illetékes közigazgatási szervként a belügyminisztériumnak felesleges késedelem nélkül kell elbírálnia a kérelmeket, és értesítenie kell a kérelmezőket a döntésről: a házasság bejegyzéséről vagy a kérelem elutasításáról” – szögezte le Žilinka.

„A belügyminisztérium a kézbesítést követően azonnal részletesen áttanulmányozza a főügyész óvásait” – nyilatkozta a TASR hírügynökségnek Matej Neumann belügyminisztériumi szóvivő.

tasr/Felvidék.ma

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