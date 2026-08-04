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Reisz Gábor új filmje, a velencei premierrel csaknem egy időben, a miskolci CineFesten debütál

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: https://magyar.film.hu/

A 22. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos versenyprogramjában mutatják be először Magyarországon Reisz Gábor új, Földszint című filmjét szeptember 4-én, egy nappal a velencei világpremier után.

A szervezők MTI-hez eljuttatott keddi tájékoztatója szerint a Földszint világpremierjét szeptember 3-án tartják a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Venezia Spotlight programjában.

Felidézték, hogy Reisz Gábor visszatérő vendége a CineFestnek : a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan 2014-ben elnyerte a fesztivál nagydíját, két éve pedig a Magyarázat mindenre is a hivatalos programban szerepelt.

A Földszint főszereplője Méhn Kristóf, a festőművészből lett banki archiváló, aki feleségével egy társasházi földszinti lakásban lakik.

A történet azon a napon játszódik, amikor Kristóf véletlenül penészfoltot fedez fel lakásuk falán, és nem sokkal később megtudja, gyereke lesz. A történet egyetlen péntek délutántól másnap hajnalig tartó időszak eseményeit követi, a rendezőre jellemző abszurd humorral ábrázolva a magyar valóságot – írták.

A film független gyártásban, magyar-olasz koprodukcióban készült, részben közösségi finanszírozással. A vezető producer Berkes Juli (Proton Cinema), az operatőr Becsey Kristóf, a forgatókönyvet Reisz Gábor Schulze Évával közösen írta.

A 22. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4. és 12. között rendezik meg.

mti/Felvidék.ma

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