A #connect4 projekt révén látványosan fejlődik a régió kulturális turizmusa

A „Három folyó régiója” elnevezésű komplex turisztikai akcióterv megvalósítását kezdte meg az Ister–Granum EGTC, a Pontibus EGTC-vel együttműködésben. A projekt az Interreg VI–A Magyarország-Szlovákia Program támogatásával valósul meg.

Az akcióterv kulturális fejlesztéseinek kiemelt eleme a 36 éve folyamatosan működő Esztergomi Várszínház teljes körű rekonstrukciója, amelyet a Kulturális turizmus fejlesztése című projektcsomag keretein belül az Esztergomi Várszínház Közhasznú Nonprofit Kft. végez.

Az esztergomi Várhegy nemcsak földrajzilag, hanem szellemi és történelmi szempontból is Európa egyik kiemelkedő szimbolikus helyszíne. Itt találhatóak Géza fejedelem palotájának falmaradványai, a szomszédságában magasodik a monumentális Bazilika, az ódon várfalak között pedig a Várszínház nyújt egyedülálló kulturális élményt.

A beruházás során a teljes színházi tér megújul. Az új, könnyűszerkezetes színpadfedés megvédi a produkciókat az időjárási viszontagságoktól, és növeli az előadások biztonságát (érintésvédelem, statikai javítások). A színpad aljzatát – amely a 25 évvel ezelőtti megerősítése óta jelentősen elhasználódott – teljesen kicserélik. A nézők komfortérzetét is jelentősen növelik: a 90-es évek elejéről származó aljzat és a régi, háttámla nélküli fapallók helyett modern, kényelmes lelátószékeket helyeznek el. Ezzel párhuzamosan korszerűsítik a teljes elektromos hálózatot, valamint megújítják az öltözőket és a kiszolgáló vizesblokkokat.

A határon átnyúló kulturális partnerség vezetője Lábatlan Város Önkormányzata, amely a saját víziszínpadának infrastruktúráját fejleszti a #connect4 projekt keretében. A nemzetközi együttműködésben partnerként vesz részt:

Bény önkormányzata: a helyi tájházat alakítja át turisztikai központtá.

a helyi tájházat alakítja át turisztikai központtá. Érsekújvár önkormányzata: megújítja a Fogd bástyát, és egy szabadtéri rendezvényteret hoz létre.

megújítja a Fogd bástyát, és egy szabadtéri rendezvényteret hoz létre. A Zselízi Csemadok: a Sacher-házban a híres osztrák cukrászcsaládnak állít emléket egy kiállítással és látványkonyhával, az épület tetőterében pedig kialakítja az Alsó-Garam-mente TDM-irodáját.

A program révén látványosan fejlődik a régió kulturális turizmusa, így a látogatók a kevésbé ismert, rejtett kincseket is élményszerűen fedezhetik fel. A szabadtéri színpadok modernizációja egyúttal a térség fesztivál- és programkínálatát is gazdagítja.

A teljes projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származó támogatása 1 004 961,01 EUR, amelyből az Esztergomi Várszínház Nonprofit Kft.-re eső rész 221 527,40 EUR.

További információ kérhető: https://www.esztergomivarszinhaz.hu/index.php

Sajtóközlemény /Felvidék.ma