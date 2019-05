A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola tanulói Olaszországban is jó hírét keltették intézményüknek, ugyanis aranysávos minősítést szereztek a nemzetközi kórusfesztiválon. Emellett az iskola tanulói a tanulmányi eredmények terén is jeleskednek, és jövőre két magyar osztályt is nyitnak. Minderről Csurkó Éva igazgatónőt kérdeztük. A kórusok működéséről, a május 30-án megvalósuló koncertről pedig Ferencei Andrea igazgatóhelyettes, kórusvezető nyilatkozott.

Kik képviselték az iskolát az olaszországi versenyen?

Mi két kategóriában indultunk, s két énekkarunk versenyzett, a Leánykar és az Ifjúsági Vegyes Kar. Görögország, Kína, Finnország, Svájc, Oroszország, Szlovénia, Törökország, Bosznia-Hercegovina és Olaszország kórusaival énekeltek együtt a kassai fiatalok. Nagy örömünkre a nemzetközi zsűri döntése alapján mindkét énekkarunk aranysávos minősítést szerzett. Két év alatt már két nemzetközi versenyen is sikeresen szerepeltünk, s ez az eredmény fontos számunkra, mert Szlovákiából mi voltunk az egyedüliek.

A kassai Márait minek alapján hívták meg?

Az olasz Interkultur rendezői kerestek meg bennünket a tavalyi sikerünk után, amikor Belgiumban értünk el szép eredményt.

Hogyan zajlik a versenyekre, rendezvényekre való felkészülés?

Minden a rendszerességen múlik, s mi hetente tartunk énekkari próbát. Ketten vezetjük az énekkarokat Kekeňák Szilviával. Több helyre kapunk meghívást, de koncerteket mi magunk is szervezünk, erre készülünk május 30-án is Miből lesz a zenebogár? címmel.

Mit kell tudni erről a koncertről?

Tavaly indítottuk, ilyenkor sok énekkar, különböző csoportosulás és zenész találkozik a kassai Fuga rendezvényközpontban nagyobb közönség részvétele mellett. A rendezvény Magyarország Kassai Főkonzulátusa támogatásával valósul meg. Idén a fővendég Herczku Ági és a banda, egy éve Palya Bea volt.

Az iskolában több énekkar is működik, melyek ezek?

Már félszáz éve működnek énekkarok az iskolánkban, s szeretnénk megőrizni a folytonosságot. A Kicsinyek kórusában az alsó tagozatosok énekelnek. A Csengettyű az az énekkarunk, amely már 50 éve működik. Ez a gyermekkórus a felső tagozatos tanulókból és a legügyesebb alsósokból áll. A Leánykarba főleg gimnazista lányok járnak. S van egy Ifjúsági Vegyes Karunk is. Sok gyermek két-három énekkarban is énekel.

Ezek szerint szeretnek a gyerekek énekelni?

Az utóbbi időben már nem nekünk kell a gyerekeket biztatni, hogy énekeljenek, maguktól jönnek. Ha kicsi korban elkezdik, akkor természetessé válik számukra, hogy énekkarba járni jó.

S úgy halljuk, hogy nemcsak a kórusokba, hanem iskolába is jó járni…

Nagyon ügyes színjátszóink vannak már 23 éve, a KGSZT egy része a Lírai Színpad is Bodon Andrea vezetésével. 2006 óta képzőművészeti tagozatunk is van, ahol a gyerekek Cselényi Árpád vezetésével tanulják a különböző technikákat, rajzolnak, díszleteket, jelmezeket is készítenek. Minden évben van olyan tanulónk, aki képzőművészeti pályán folytatja a tanulmányait. S ez csak a művészeti oldala az iskolának, a többiről szóljon most már az igazgatónő…

Az igazgatónőt tehát arról kérdezem, milyen egyéb sikerekkel büszkélkednek még?

Jelentős sikereket érünk el a matematika, a történelem, a természettudományok, a magyar és a szlovák nyelv és irodalom terén is. Történelemből tavaly is részt vettek a gyerekek a Magyar Tudományos Akadémia által rendezett versenyen, egy stockholmi utat nyertek, s az idén is voltak Ausztriában. Immár huszadik éve mi szervezzük a Szép magyar beszéd országos fordulóját, de a Poznaj slovenskú reč országos fordulóira is mindig eljutnak a gyermekeink, s általában első, második díjakat hoznak. Véleményem szerint egy egyedi matematikai tehetségfejlesztő programunk van, ennek keretében Kekeňák Szilvia igazgatóhelyettes foglalkozik a gyerekekkel.

Kekeňák Szilvia idén a pedagógusszövetség díját is átvehette…

Igen, erre is nagyon büszkék vagyunk. S ez is azt jelzi, hogy iskolánkban az oktatás-nevelés komplex módon történik, mely lehetőséget nyújt a gyerekeknek. Mindenkiben igyekszünk megtalálni azt a kis tehetségbimbót, melyet rózsává próbálunk nevelni, hogy kibontakozzon és illatozzon. Ehhez hozzátenném azt is, hogy Kassán a 35 alapiskola között mi vagyunk az egyedüli magyar alapiskola, s a 19 gimnázium közül is egyedüli magyar tannyelvűként működünk.

Hogy sikerült felvenni a versenyt a szlovák iskolákkal?

Azt is el kell mondani, hogy Kassán nagyon jó szlovák iskolák is vannak. Ugyanakkor iskolánk eredményes a gyerekek neveléséhez és oktatásához való egyedi hozzáállásának és szellemiségének köszönhetően. Nemcsak magyar szülők hozzák ide a gyermekeiket, egyes osztályokban jelentős a vegyes házasságból származó gyermekek száma, sőt olyanok is látogatnak bennünket, ahol mindkét szülő szlovák gyökerekkel rendelkezik. Tehát a szlovák nemzetiségű szülők sem félnek magyar iskolába íratni a gyermekeiket, mivel tudják, hogy itt megfelelő felkészülést kapnak a továbbtanuláshoz.

Számokban ez mit jelent, hány osztályt tudnak működtetni?

A beiratkozási adatok nagyon szépen alakulnak. A kicsiknél rekordszámú, 30 gyermeket írattak be, ami két osztályt jelent, már rég nem volt ennyi elsősünk. A gimnazistáknál is kiemelkedő a diáklétszám, 31 tanuló iratkozott be, ami azt jelenti, hogy a kassai Márai a legvonzóbb a kilencedikesek körében.

Mit mutatnak az ötödikesek, kilencedikesek felmérései és az érettségi eredmények?

Ezeknek a felméréseknek a során mindig jóval az országos átlag fölött teljesítünk. Az ötödikesek 74,6%-ra, ami 15,3%-kal haladja meg az országos átlagot, magyar nyelvből pedig 19,4%-kal teljesítenek jobban. A kilencedikesek matematikából 68%-ra, ez 5,5%-kal, magyarból 10%-kal, szlovákból 27%-kal teljesítettek az országos átlag fölött.

Hány diák látogatja az intézményt és hány tagból áll a tantestület?

Összesen 350 diákunk van, ebből 220 alapiskolás, 130 gimnazista, s 35 tanár, illetve nevelő foglalkozik velük.

Jelenleg mire készülnek?

A következő tanévben lesz 70 éves az iskola. Általában az iskolák ünnepi műsorokkal szoktak emlékezni, most a helyetteseim részéről olyan javaslat érkezett, hogy a hagyományos MáraiFeszt alkalmával ünnepeljünk. Ez egy hét éve megvalósuló egyedi, különleges projekttanítás, melynek keretében interaktív oktatásokon emlékezünk meg az iskolaalapításról és iskolánk névadójáról, akinek jövőre ünnepeljük születésének a 120. évfordulóját.

Érdeklődéssel várjuk és további sok sikert kívánunk!