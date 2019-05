Május 27-én tartja idei utolsó bemutatóját (Pillantás a hídról) a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház, de már bejelentették a 2019/2020-as évad bemutatóit is. Különleges évad elé néznek, hiszen 2020. április 24-én névadójuk, Zenthe Ferenc születésének 100. évfordulójára is emlékeznek.

Bemutató ide vagy oda, két bemutató között a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház folyamatosan tájol, az elmúlt hetekben több felvidéki településen, így Gútán, Rimaszombatban (Lovagias ügy) és Diószegen (Képzelt beteg) is megfordultak, s mindenhol zsúfolt ház fogadta őket. Az évad utolsó bemutatója a váci Dunakanyar Színházzal közösen készül, Arthur Miller veretes, Pillantás a hídról című drámáját a váci társulat igazgatója, Kis Domonkos Márk rendezi.

„A híd, ami Brooklynban van, és ahonnan lepillantva az olasz negyed látható. Az előadás a határokról szól. Az utolsó pillanatokról, amikor már átkelünk, de még a hídon vagyunk, és még visszanézhetünk. A rosszon még innen, de a helyesen már túli pillanatokról. Azokról a pillanatokról az átkelés közben, ahol még meg lehet állni, vissza lehet pillantani, netán vissza is fordulni. Végig ott feszül a kérdés: tényleg, vissza lehet-e innen még fordulni? Vagy még innen? … Esetleg innen…? Honnantól válik véglegessé az átkelés? Netán van olyan szenvedély, ami olyan erős, hogy nincs az a hatalom, az a tudás, az a bölcsesség, ami visszafordíthatná, aki e szenvedély útját járja? Tudatosítsuk magunkban, hogy hol is van a jó és a rossz között a határ. Ám pillantsunk vissza a hídról mindenképpen.”

Arthur Miller drámájának hőse, Eddy nagyszerű fickó. Erős, kitartó, megbízható és erkölcsös férfi, aki szerény sora ellenére is igyekszik családjának tisztes megélhetést biztosítani. Mert a családját mindennél jobban szereti, mindenekelőtt lányaként nevelt unokahúgát, Catherine-t, aki ugyancsak rajong nevelőapjáért. A családi idillt két olasz rokon érkezése töri meg. Eddy a házába fogadja Marcót és Rodolphót, akik illegális bevándorlóként érkeznek Amerikába egy szebb élet reményében. A Catherine és Rodolpho között alakuló vonzalom Eddyt teljesen kifordítja önmagából. Önmaga előtt is vállalhatatlan szenvedélye unokahúga iránt vakká és süketté teszi a valóságra, tökéletesen elveszíti realitásérzékét.

Pontosabban egy másik valóságot él meg; az ő számára a kedves, szelíd és mindig vidám Rodolpho veszedelmes fenevad, akit el kell pusztítani a szerettei védelmében. A fenyegetettség érzése, a félelem, hogy elveszíti azt, aki a legfontosabb a számára szörnyű tettre ragadtatja; lábbal tiporja saját morális eszményeit.

A salgótarjáni előadásban Eddy szerepét (amelyet a magyarországi ősbemutatón Pécsi Sándor játszott) Máté Krisztián formálja meg, feleségét Kökényessy Ági játssza, Catherine szerepében a Csak színház és más semmiből megismert Mikecz Estella, Rodolphót Ágoston Péter, míg Marcót a kassai ifj. Havasi Péter alakítja. De játszik az előadásban a losonci Erdélyi Gábor, valamint Albert Péter, Farkas Zoltán, Smál-Szilaj Gábor és Kántor Zoltán is. A darabot másnap, 28-án is megnézhetik Salgótarjánban.

Jövőre lenne a színház névadója, Zenthe Ferenc 100 éves, aki Salgóbányán született, s a színház is nagyszabású ünnepségsorozattal szeretne emlékezni a Kossuth-díjas színművészre, a Nemzet színészére. A színház vezetői Fekete Zsolt polgármester jelenlétében szóltak a következő, immár nyolcadik évad tervezett bemutatóiról. Fekete Zsolt a sajtótájékoztató elején örömmel szólt arról, hogy az önkormányzat által fenntartott színház a 2019-es évre elnyerte a kiemelt előadó-művészeti szervezet címet és az erkölcsi elismeréssel együtt járó kormányzati anyagi támogatást, ahogy megszerezték a megyei Príma díjat is.

A társulat 2012-es alapítása óta elért eredmények, az egyre növekvő előadásszámok, szakmai sikerek megalapozták a jövőt és reálissá tették egy új színházépület megvalósítását célzó terveket is. Ennek látványterveit szintén megmutatták a sajtó képviselőinek. A társulat jelenleg 82 főt foglalkoztat, s az új évadban más színházakkal is együttműködve kilenc bemutatót terveznek. A Székfoglaló, illetve a Zenthe Ferenc-bérletben hat-hat előadás lesz látható. A Tolnay Klári-bérlet öt előadásába három helyi és két vendégprodukció kerül. Ugyancsak öt vendégszínházi előadásból áll a könnyedebb hangvételű Vertich József-bérlet. Újdonságnak számít majd a Visszataps- bérlet, amely keretében a Zenthe Ferenc Színház korábbi öt sikeres előadása kerül színre. Természetesen lesz ifjúsági sorozat, az általános iskolásoknak szóló Molnár Tibor-bérlet, valamint a kicsiknek szánt Tudor-, Vidor-bérlet is. Szabad bérlet keretében kedvezményesen az üres helyekre lehet belépőt vásárolni, mint ahogyan lesznek szóló-előadások, illetve jegyek is.

Az új évad első bemutatóját szeptember 20-án tartják, s a társulat első alkalommal vállalkozik Shakespeare-bemutatóra. A budapesti Színművészeti Egyetemen végzős, salgótarjáni Tarnóczi Jakab rendezi a Vízkereszt, vagy amit akartok című komédiát. Október 14-én a Stílusgyakorlatok című, úgymond hétköznapi történet kerül színre a városban most bemutatkozó Gerendás Beáta rendezésében. Novemberben a Bolan Production, a kaposvári Csiky Gergely Színház, a Váci Dunakanyar Színház, a Pesti Magyar Színház és a Zenthe Színház koprodukciójában Lengyel Ferenc Ópiumkeringő című darabjában és rendezésében Karády Katalin élete elevenedik meg, míg december 2-án lesz a premierje Sütő András Advent a Hargitán című színjátékának, amelyet Susán Ferenc, a Zenthe Ferenc Színház produkciós vezetője rendez.

Januárban, a magyar kultúra napján viszik színre Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsikaszó nélkül című zenés vígjátékát Mikó István rendezésében. Márciusban, a színházi világnapon a váciakkal közösen Gyárfás Miklós Tanulmány a nőkről című vígjátéka premierjének örülhetünk, bizonyára sokan emlékezünk még Keleti Márton legendás filmjére, Latinovits Zoltánnal, Ruttkai Évával, Venczel Verával, Páger Antallal és Kiss Manyival a főszerepekben. Április 24-én, Zenthe Ferenc születésnapján Oscar Wilde Bunbury, avagy hazudj, ha tudsz című klasszikus vígjátékát mutatják be. Februárban és májusban felolvasószínházi bemutatók lesznek, Marschalkó Zsolt és Karinthy Frigyes egy-egy darabját Sándor Zoltán rendezésében láthatják. Keddenként rendszeresen jelentkezik a Zenthe Szalon, amely keretében elindul a Teátrum Kávéház is.