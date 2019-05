2019. május 31. és június 2. között látogat Romániába, valamint a Székelyföldre a katolikus egyházfő. Ferenc pápa június 1-én, szombaton tart szabadtéri misét a csíksomlyói nyeregben.

Az előkészületek javában folynak. A pápai misén használatos kegytárgyakat május 24-én mutatták be sajtótájékoztató keretében, a csíksomlyói szabadtéri mise helyszínén pedig székelykaput állítanak fel. A székelykaput a Vámszer Géza Népművészeti Iskola oktatói és diákjai faragták a Hargita megyei Zeteváralján, jellegzetes csíki motívumokkal. A kapu 800 óra alatt készült el tölgyfából, fenyőfa zsindellyel. A kapu 838 centiméter fesztávolságú, 533 centiméter a legmagasabb pontja és 433 centiméter az aluljáró pontja.

A szervezők felhívják a zarándokok figyelmét a különleges biztonsági előírásokra. A helyszínt 13-14 biztonsági kapun keresztül lehet majd megközelíteni.

Tilos bevinni a következőket: bármilyen nemű fegyver, gyúlékony, robbanékony anyagok, könnyfakasztó, irritáló vagy bénító hatású szerek, szeszes ital, rendbontásra vagy erőszakos cselekményekre használható (szúró-vágó) tárgyak, üveg. A zarándok magával viheti a következőket: ivóvíz műanyag palackban, kézi ernyő, gyógyszer, tábori szék, sétapálca, zászló, élelem – olvasható a romkat.ro katolikus portál tájékoztatójában.

Ebből azt is megtudhatjuk, hogy néz ki a szektorok beosztása. „Az elmúlt napokban a csoportosan vagy egyénileg regisztráltak is kézhez kapták belépőjegyüket. Ezekről a zarándok számára az is kiderült, melyik szektorba lett besorolva. A jegy hátoldalán látható térkép segítségével azt is be lehet azonosítani, hogy pontosan hol található az illető szektor. Fontos, hogy mindenki hozza magával belépőjét, az egyénileg regisztráltaknak ki kell nyomtatniuk ezeket.”

A zarándokok tájékozódását információs táblák és információs pontok segítik majd – no meg a nyeregben az a több száz önkéntes, akiket könnyű lesz felismerni az általuk viselt láthatósági mellényről és az „önkéntes” feliratú névtábláról.

Böjte Csaba és gyermekeinek meghívása

A Mária Út Egyesület örömmel tolmácsolja Böjte Csaba testvér és gyermekei meghívását, akik nagy szeretettel látják vendégül a csíksomlyói Szent István Otthonban a Mária Út vonatos, buszos és kerékpáros zarándokait a pápai szentmise után. A Szent István Otthon több mint három hektáros parkjában Székely János püspök atya és Csaba testvér vezette lelki programok mellett a gyermekek is meglepetéssel készülnek a zarándokok fogadására. Az ezt követő szeretetvendégség közben kötetlen beszélgetésre is alkalom nyílik.

A Mária Út Egyesület 2019. május 29-ig várja a csatlakozni kívánó zarándokokat!

Programokat szervez a pápalátogatás és a csíksomlyói búcsú közötti időszakra a Magyarságkutató Intézet

Több mint száz tudományos és kulturális előadással készül a pápalátogatás és a csíksomlyói búcsú közötti időszakra a Magyarságkutató Intézet – közölte az intézet főigazgatója az M1 aktuális csatornán kedden.

Horváth-Lugossy Gábor hozzátette: szeretnék, hogy a helyi, illetve az Erdélybe érkező hívők a régió látnivalói mellett tudományos-kulturális és identitáserősítő programok közül is válogathassanak június 1-6. között. Elmondta, hét helyszínen, a nagyobb városok szállodáinak konferenciatermeiben egy héten keresztül minden reggel más-más kutató ad majd elő. Az előadások több tudományterületet is felölelnek – fűzte hozzá.

A kulturális programok szervezésében a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Pesti Magyar Színház és a Magyarság Háza is részt vesz – jelezte Horváth-Lugossy Gábor.

(Felvidék.ma/mti/romkat.ro)