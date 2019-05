Májusban immár hagyományosan több helyen is „nyitott pincék napját”, borkóstolót rendeznek a Bodrogközben. Az idén a Bodrogszerdahelyen és Kiskövesden rendezett pincenapok nyitották a sort május elején, majd a kisgéresi „Akácillat – Nyitott Pincék Napja” követte azokat május 19-én. Mindhárom rendezvény évről évre egyre több látogatót vonz, és mind több helyi termelőnek (nem csak bortermelőnek) nyújt lehetőséget arra, hogy termékeit helyben értékesítse.

Úgy tűnik, a térség kitörési pontjaként számontartott mezőgazdaság, falusi turizmus, és ennek részeként a borturizmus virágzásnak indult a Bodrogközben.

Kiskövesden az idén második alkalommal rendezte meg az Aranybánya Polgári Társulás a nyitott pincék napját. A rendezvényt a szervezők a következő szavakkal ajánlották a látogatók figyelmébe: „Ez a program elsősorban azoknak való, akik a kisebb pincékre jellemző családias környezet és a szép száraz fehérborok, illetve a különleges, tartalmas, egyedi minőséget képviselő borkülönlegességek iránt érdeklődnek.”

Bodrogszerdahelyen harmadik alkalommal nyitották meg a pincéket az idén a „Szerdahelyi Bor – Nyitott Pincék Napja” elnevezésű rendezvény keretében a helyi borosgazdák. A helyi szőlészek társulása szervezésében megvalósuló pincenapon több mint húsz tufába vájt pincében kóstolhattak helyi borokat az érdeklődők. A résztvevők elsősorban rizling, furmint, hárslevelű, és vegyes szőlőből készült borokat kóstolhattak, de a vörösborok néhány fajtája is megtalálható egy-egy pincében.

Mindkét helyszínen több száz érdeklődő fordult meg a nap folyamán, akik az ízletes borok mellett finom étkeket is kóstolhattak. Jó hangulatból, énekszóból és a helyi kézművesek termékeiből sem volt hiány a pincesorokon.

Az immár tizenegyedik alkalommal megrendezett kisgéresi nyitott pincenap hagyományosan akácvirágzáskor zajlik, a szőlészek és borászok Polyhos társulása, valamint a község önkormányzata szervezésében. A bor – helyi gasztronómia – helyi kézműves termékek – kultúra négyesét felvonultató hagyományos rendezvény idén is több ezer látogatót vonzott.

A rendezvényt követő napokban a szervezőket és a résztvevőket kérdeztük az idei tapasztalatokról.

Géresi Pál, a Polyhos társulás vezetője arról számolt be, hogy idén is mintegy 10-15%-os növekedés mutatkozott mind a látogatók, mind a borok értékesítése területén. Örömmel számolt be arról, hogy a szombati pincenapot megelőző péntek délután szűkebb körben, előre bejelentkezett érdeklődők számára, irányított, vezetett borkóstolót rendeztek a Borudvarban, majd azt követően pincelátogatásra kísérték az érdeklődőket. Pontos adatokkal még nem tudott szolgálni, de az, hogy becslése szerint több mint 3000 ember fordult meg a jó hangulatú rendezvényen, számos pozitív visszajelzést kaptak, és késő éjszakába nyúlóan szórakoztak a vendégek, arról tanúskodik, hogy az idei rendezvény is nagy sikernek örvendett.

Furik Csaba polgármester szintén arról számolt be, hogy a visszajelzések alapján a borok, a géresi béles és a finom étkek, valamint a kulturális program is elnyerte a résztvevők tetszését. Kiemelte, hogy az idén jobban odafigyeltek a gyerekek, és családok szórakoztatására, új elemekkel bővítették a gyerekek kikapcsolódását, foglalkoztatását szolgáló programokat. A kisgéresi rendezvényt Rastislav Trnka megyeelnök nyitotta meg, jelen volt a megyei hivatal vezetője és Lenka Vargová Jurková, a Terra Incognita programot koordináló megyei idegenforgalmi intézmény Kassa régió turizmusáért felelős munkatársa is, akik elsősorban marketingtevékenységükkel, a megye pedig anyagi támogatásával járul hozzá a rendezvény sikeréhez.

Az idén sem maradt el a kisgéresi pincenapok során a kirakodóvásár és a kézműves termékek értékesítése sem. Kezdetektől nagy figyelmet fordítanak a szervezők arra is, hogy teret adjanak a kistermelőknek saját kézműves termékeik értékesítésére.

Ezzel kapcsolatban a bodrogszerdahelyi Dócs házaspárt kérdeztük, akik Kiskövesden és Kisgéresben is jelen voltak a nyitott pincenapokon azzal a céllal, hogy a családi mikrovállalkozásukban megtermelt termékeiket értékesítsék. A Tarbucka Kft. keretében gyümölcstermeléssel és feldolgozással foglalkoznak, így tartósítószer-mentes gyümölcslevek, aszalt gyümölcsök széles skálája, valamint a Bodrogközben és környékén egyedinek számító, vörös és fehér szőlőmagolaj, valamint szőlőmagőrlemény is megtalálható a kínálatukban. Mindezek egészségre gyakorolt jótékony hatásairól szóban és írásos formában is tájékoztatták az érdeklődőket. Szemmel láthatóan az egyediségre, a kiváló minőségre törekszenek, és nagyon odafigyelnek vásárlóik visszajelzéseire.

Elmondásuk szerint a legnagyobb öröm számukra a vásárlók elégedettsége és pozitív visszajelzése, marketingként is ezt tartják a leghatékonyabbnak. A vevőik reklámját elégségesnek tartják, mert nem terjeszkedni szeretnének elsősorban, hanem az igényes, minőségre vágyó vevők kiszolgálására törekszenek. Nagyon örülnek a helyi értékesítési lehetőségeknek, így megragadnak minden olyan rendezvényen, helyi háztáji piacon való részvételi lehetőséget, ahol termékeiket értékesíthetik és vevőkörüket bővíthetik. Származásuk révén Dócs István és Ágnes Kiskövesden és Kisgéresben is otthon vannak, ezért is vettek részt szívesen minkét rendezvényen.

A beszámolókból is érzékelhető a lelkesedés, a helyi adottságok kihasználására és népszerűsítésére való törekvés, de ma is érvényesek a kisgéresi polgármester korábbi szavai is, melyek szerint a felsoroltakon és az anyagi támogatáson túl a siker titka az összefogás, és a két legfontosabb adalék: a hit és az akarat.