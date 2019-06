Július 3-án startol az idei Martfeszt – ezúttal is változatos, igényes kulturális, közéleti és zenei kínálattal, családi programokkal.

A fesztivál struktúrája hasonlóan épül fel, mint az elmúlt években. Napközben közéleti, ifjúsági előadások és fórumbeszélgetések lesznek az Esterházy Akadémia udvarán, emellett számos szabadidős, sport, családi és egyéb program a fesztivál keretén belül. Este pedig a koncertekkel záródnak a napok. 4 esti buli, 4 eltérő stílusban, hogy mindenki megtalálja a maga ízlésének valót. Színpadra lép a Tancsapda, Rúzsa Magdi, Deák Bill Gyula, HOBO, a Zorall, a Road. Emmer Péter lemezbemutatót tart koncerttel a nagyszínpadon, de Olivérsky és a Felvidéki Bandák Verseny három nyertes csapata: a Colerosa, a Túlontool és a Flashjet is perzselő akkordokat pendítenek. Mellettük nem utolsósorban fellép Vadkerti Imre, Zsapka Attila, Sipos Dávid, Korpás Lili és a fantasztikus Pósfa Zenekar is.

Az esti koncertek után after partykon lehet levezetni a nap izgalmait a Náksi, Katapult DJ, Dj Jeszy és a Retro Rádióból jól ismert DJ Dominique zenéire, sőt a vállalkozóbb kedvűek megcsillogtathatják csalogány hangjukat a karaoke-bulikon is. Péntek este pedig felvillantják bájaikat Felvidék legszebb teremtései a Felvidék Arca szépségverseny döntőjének keretén belül, ahová a gyönyörű lányok mellé kiváló művészek is érkeznek.

Mámor-magyarság-Martos!

A MartFeszt hajója már július 3-án útra kel, hogy a fedélzetén lévő martlakókat egy igazi körútra vigye. Az első állomás a hagyományokhoz híven komolyabb hangvételben kezdődik, megemlékezések, évfordulók, politikai témák kerülnek a nyitónapon előtérbe.

Az első évforduló, amelyet meg kell említeni, a Rákóczi Szövetség 30. évfordulója. A megemlékezés kapcsán flashmobra is sor kerül, melynek gerincét a MartFeszt aktivistái és a Rákóczi Szövetség önkéntesei alkotják majd. Hogy mikor és milyen módon lehetünk tanúi a mókának, az legyen meglepetés, de egy biztos: a jelenlévők is bátran bekapcsolódhatnak a villámcsődületbe.

A szerdai napon a Tenkes kapitánya, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában lesz megtekinthető. Az előadás különlegessége, hogy az egyik főszerepben ifj. Zámbó Istvánt, az izsai származású profi néptáncost láthatjuk. A történet meseszerűen, sok humorral mutatja be azokat a kuruc hősöket, akik ravaszsággal, magyaros virtussal végül legyőzik a bugyuta labancokat. A látványos produkció néptáncos kincsünk segítségével idézi meg a történelem e kalandos korszakát.

Végül, de nem utolsósorban Kövér László országgyűlési elnök, a rendezvény védnöke, is megtiszteli jelenlétével a martosi helyszínt.

Csöppenj bele a legfinomabb programokba már július 3-án, 15 órától.

Irány Martos az egész családdal! – Mámor, mese, Martos!

Mert a családoknak is ki kell mozdulniuk, és mert a gyerekeknek is értelmes programokra van szükségük… mert van egy hely, ahol mindez lehetséges… Ráadásul 12 éves korig a családi programok látogatása díjtalan, a gyermekek és kísérőik számára is. A díjtalan belépés pénteken és szombaton 14.00-ig érvényes.

A legapróbbakat ringató programmal várjuk. Vedd ölbe, ringasd, énekelj – kellemes környezetben, jó levegőn, üdítő természetben! Az eggyel nagyobb csöppségek pedig már a sakkpalota kapuján is beléphetnek. Sőt, további különféle készségfejlesztő játékokat próbálhatnak ki, így kiderül, mi köti le igazán őket, mi az, amiben valódi sikerélményre lelnek, megismerkedhetnek korbeli társaikkal és élvezhetik a játék örömét a szabadban!

Ha hiányolod a magyar klasszikusokat, és az animációs kavalkádban olyan meséket is megmutatnál csemetéidnek, melyeken Te magad is felnőttél, akkor üljetek be közösen a Felvidéki Vándormozi vetítéseire!

Ki a vagány a vidéken? Nézzétek meg, hogy a zselízi forduló után kik érkeznek a legvagányabbak közt a tehetségkutató gálaest színpadára!

Továbbá tekintsétek meg a családdal a Felvidéki színjátszók és diákszínpadok fellépéseit, hagyjátok, hogy A kidőlt, bedőlt oldalú kemencén túli másvilágba repítsen Fábián Éva, a Neoton volt énekesének meseórája, és nevessétek könnyesre magatokat az Ahogy esik úgy puffan, színészeinek zseniális, improvizációs előadásain! Szem nem marad szárazon, ha Olasz István társulata összefog!

Mámor, mulatás, Martos!

Szülőként a gyermekeiddel, fiatal felnőttként a jövő szülőjeként, tiniként pedig azért, mert Rád is rád fér egy kicsit más világ… mert a hagyományokat mindig minden körülmények között őrizni kell! Éppen ezért a MartFeszten is szolgáljuk majd ezt a célt!

Ha kipróbálnál valami olyat, amit még eddig nem, vagy már régen nem… Ha elszakadnál a mindennapos rohanástól… Ha kíváncsi vagy, hogyan táncoltak, zenéltek, harcoltak, játszottak, vagy házasodtak azok, akik még nem a modern világ táblagépein, sorozatain, közösségi hálóin nőttek fel, akkor dobd el egy napra Te is az elektronikus kütyüket és irány:

egy táncház a Szőttes Néptáncegyüttessel!

zenélés és dalolás a Pósfa Zenekarral!

a Felföldi Dalia Iskola programja, ahol igazi daliás ifjak mutatják be harcművészetüket!

egy vidám métabajnokság a cserkészekkel! Te próbáltad már a baseballhoz hasonló csapatjátékot? Üss, dobj, fuss!

a kézműves sziget,

egy hagyományos lagzi, a Naszvadi Lakodalom elnevezésű program a Tűzvirág jóvoltából.

Hidd el, megéri kimozdulni a megszokottból és pár órára elmélyülni mindabban, ami hiányzik a mai világból. Lásd meg saját szemeddel, miért is sírják vissza sokan a régi korokat… Időutazz, kalandozz velünk Te is!

Ha MartFeszt, akkor sport is lesz!

Nem hagyunk eltunyulni a fesztivál alatt sem! Hódolj a mozgás örömének a martosi fesztiválozás alkalmával is… Hiszen a mozgás maga egy szórakozás!

Minden, ami foci! Jelentkezz…

…teqballra – ahol hajlított asztalon kicsiben, de párban mérkőzhetsz meg a labdarúgás terén!

…FIFA bajnokságra – ahol egyénileg irányíthatod majd virtuális focicsapatodat!

….Ha pedig még ennél is nagyobb babérokra törnél, jön a Felvidéki Labdarúgó Bajnokság, ahol a meccsek a szombati napra is átnyúlnak:

elődöntők pénteken, döntő szombaton

a döntő csoportjait pénteki napon a Trollfocisok közreműködésével sorsoljuk ki

a döntősök számára a szállás biztosított a pénteki estére

8-15 fő/csapatok jelentkezését várjuk

jelentkezési határidő: 2019. május 26.

elérhetőség: felvidekifoci@gmail.com

csapatnév: az adott város, település magyar neve legyen

Bővebb információ és a nevezéssel kapcsolatos részletek: írj nekünk Facebookon, vagy erre az e-mail címre: info@martfeszt.sk

…Ha viszont a foci nem a Te asztalod, a multifunkciós sportpálya csapatjátékait Neked találtuk ki!

Hogy miért érdemes nevezned? Ha részt veszel bármelyik versenyen, két legyet üthetsz egy csapásra, hiszen nem csak egy eseménydús, pörgős napon vehetsz részt, de az aznapi jegyedet a mozgós programokon való részvétellel már INGYENESEN be is zsebelted! (Kivétel a FIFA, ennek nevezési díja: 8Euró/fő) Sőt mi több, értékes nyereményekért szállhatsz küzdelembe. Jelentkezz: info@martfeszt.sk