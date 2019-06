Mintegy 1,5 millió euróból megújult a hatvanas években épült füleki Városi Művelődési Központ, vagyis ahogyan a mai napig sokan ismerik, a klub. A napokban a belteret adták át a nagyközönségnek, nyáron a színpadtechnika újul meg, jövőre pedig a homlokzat is új külsőt kap.

Zsúfolt ház előtt adták át a közönségnek a megújult kultúrházat, a klubot, és Agócs Attila polgármester a megnyitón rövid füleki kultúrház történetet is tartott. Mint megtudhattuk, az első, kultúrházként is számon tartott épület a katolikus templommal szemben álló katolikus olvasókör és legényegylet volt, amely később a gimnáziumnak adott otthont, ezt követően pedig a zeneiskola céljait szolgálta koncertteremként.

A harmincas években Hulita Vilmos gyárigazgató és polgármester kezdeményezésére színházteremmel bővítették a Vigadó épületét. A rendszerváltás után is ez az épület szolgálta a kulturális csoportokat, és ide költözött a Városi Honismereti Múzeum is.

A hatvanas években épült fel a Kovosmalt jóvoltából a régió legnagyobb kultúrháza, amelyet a város 2011-ben vásárolt vissza a szakszervezettől, s ide költözött a művelődési központ a város kulturális csoportjaival együtt.

Az épület az eltelt ötven év alatt korszerűtlenné s elavulttá vált, a fűtést sem lehetett már tisztességesen biztosítani, amíg a színházterem felső soraiban ülők szaunáztak, az alsó sorokban a nagykabát is elkelt.

„Nagyon vegyes érzelmeim voltak, amikor átvettem a művelődési központ igazgatását” – mondta el érdeklődésünkre Illésné Kósik Andrea igazgatónő. Fordulat akkor következett be, amikor Agócs Attila vette át a város igazgatását, s mint egykori néptáncos, mindent megtett, hogy támogatást szerezzen a kultúrház felújítására. Ez végül saját forrásból, hitelekből és az akcióterv támogatásából össze is jött, s mintegy 1,5 millió euróból teljesen megújult az épület. Első lépésben az épület belterét adták át, a székek mellett kicserélték a nyílászárókat, új szigetelést kapott a tető.

A megnyitón jelen volt Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos is, aki szerint ez a kultúrház is annak a bizonyítéka, hogy itt vagyunk és itt is akarunk maradni. „Sokan azt hiszik, hogy ebből a régióból mindenki csak menekül, holott a nógrádi és a gömöri emberek többsége nem szeretné elhagyni a szülőföldjét, s azok is, akik elmentek, ha lehetőség nyílik rá, és a feltételek is megteremtődnek hozzá, szeretnének hazatérni. Legyen ez a mai épületátadó legfontosabb üzenete is” – hangsúlyozta Ravasz, aki kiemelte még, hogy szerinte Agócs Attila a régió egyik legtehetségesebb polgármestere, aki mindent megtesz azért, hogy a fülekieknek érdemes legyen itthon maradniuk.

„A füleki művelődési központ nemcsak a helyiek, hanem az egész régió épülésére szolgál”

– ezt már Illésné Kósik Andrea igazgatónő hangoztatta, aki annak idején vegyes érzelmekkel vette át az épület kulcsait, s nagyon várta, hogy elkezdődjenek a felújítási munkálatok. Nem volt persze könnyű dolguk a felújítás ideje alatt, ugyanis az épületben dolgozó csoportoknak a felújítás egy éve alatt is biztosítaniuk kellett az üzembiztos, nyugodt működés feltételeit. Ezt többnyire a helyi iskolák tornatermeiben oldották meg, de egy-két szomszédos település kultúrháza is besegített.

A megnyitón nemcsak a művelődési központ csoportjai, hanem a helyi oktatási intézmények csoportjai is részt vettek. „Egy új világba léptünk be, s most már elmondhatjuk, tényleg miénk ez a ház” – ezekkel a szavakkal vágta át a vendégekkel együtt a szalagot az igazgatónő. Nyáron a színháztechnika újul meg, jövő tavasszal pedig a homlokzat is új külalakot kap, teljessé téve a füleki Városi Művelődési Központ megújítási munkálatait.