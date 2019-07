Szlovákia lakossága optimistább a gazdaság működését tekintve, mint tíz éve, 2009-ben volt, a többség szerint azonban a demokrácia működése romlott mind Szlovákiában, mind pedig az Európai Unióban. Mindez a Focus ügynökség június közepén végzett közvélemény-kutatásának eredményeiből derül ki.

2009-ben a lakosság közel 80 százaléka vélte úgy, hogy a következő három évben jelentős mértékben romlani fog a gazdasági helyzet Szlovákiában.

2019-ben csak 28 százaléknyian gondolják ezt. A demokrácia működésével 2009-ben a lakosság 42 százaléka volt inkább, vagy teljes mértékben elégedett, ma az arányuk csupán 7 százalék.

„Ez is mutatja, hogy ha gazdasági szempontból elégedettek az emberek, az nem jelenti automatikusan azt, hogy a demokrácia működésével is elégedettek, ez nem függ össze egymással” – jelentette ki a felmérés eredményei kapcsán Oľga Gyárfášová szociológus.

Az Európai Unió demokratikus működésével is sokkal elégedetlenebb a lakosság. 2009-ben összesen 35 százalékot tett ki az elégedetlenek, vagy teljes mértékben elégedetlenek aránya, 15 százaléknyian pedig nem tudták megítélni a helyzetet.

Most az elégedetlenek aránya majdnem 60 százalék, és 8 százaléknyian nem tudtak válaszolni erre a kérdésre. A szociológus szerint azonban nem biztos, hogy ezeket az arányokat teljes mértékben negatívan kell értékelni.

„Részben annak a számlájára is írható az eredmény, hogy sokkal több szlovákiai polgár érdeklődik az iránt, hogyan is működik az EU. Hogy elégedetlenek a demokrácia működésével, az egyben azt is jelenti, hogy sokkal többen vannak ma azok, akiket érdekel az unió működése és a demokrácia állapota. Többen alakították ki saját álláspontjukat, mint korábban, és ez azt is eredményezi, hogy több az elégedetlen ember” – véli Gyárfášová.

